Ουναΐ σε Ελ Κααμπί: Περαστικά αδερφέ μου
SPORTS
Αγιούμπ Ελ Κααμπί Αζεντίν Ουναΐ

Ουναΐ σε Ελ Κααμπί: Περαστικά αδερφέ μου

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο Αζεντίν Ουναΐ στον συμπατριώτη και φίλο του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ουναΐ σε Ελ Κααμπί: Περαστικά αδερφέ μου
Τις δικές του ευχές στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για ταχεία ανάρρωση μετά τον τραυματισμό του, έστειλε ο Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση με το Βόλο και θα υποβληθεί την Κυριακή (6/9) σε χειρουργική επέμβαση.  

Ο Ουναΐ ανέβασε story στο instagram και αναφέρει: «Περαστικά αδερφέ μου». 

Συνοδεύει την ανάρτηση με μια πανηγυρική φωτογραφία, που ο Ελ Κααμπί τον αγκαλιάζει. 

Ουναΐ και Ελ Κααμπί εκτός από συμπατριώτες και συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκου είναι και καλοί φίλοι. 



Ουναΐ σε Ελ Κααμπί: Περαστικά αδερφέ μου

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