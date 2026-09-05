Ουναΐ σε Ελ Κααμπί: Περαστικά αδερφέ μου
Ουναΐ σε Ελ Κααμπί: Περαστικά αδερφέ μου
Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο Αζεντίν Ουναΐ στον συμπατριώτη και φίλο του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Τις δικές του ευχές στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για ταχεία ανάρρωση μετά τον τραυματισμό του, έστειλε ο Αζεντίν Ουναΐ.
Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση με το Βόλο και θα υποβληθεί την Κυριακή (6/9) σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Ουναΐ ανέβασε story στο instagram και αναφέρει: «Περαστικά αδερφέ μου».
Συνοδεύει την ανάρτηση με μια πανηγυρική φωτογραφία, που ο Ελ Κααμπί τον αγκαλιάζει.
Ουναΐ και Ελ Κααμπί εκτός από συμπατριώτες και συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκου είναι και καλοί φίλοι.
Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση με το Βόλο και θα υποβληθεί την Κυριακή (6/9) σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Ουναΐ ανέβασε story στο instagram και αναφέρει: «Περαστικά αδερφέ μου».
Συνοδεύει την ανάρτηση με μια πανηγυρική φωτογραφία, που ο Ελ Κααμπί τον αγκαλιάζει.
Ουναΐ και Ελ Κααμπί εκτός από συμπατριώτες και συμπαίκτες στην εθνική ομάδα του Μαρόκου είναι και καλοί φίλοι.
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