Νίκολιτς: «Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στη σεζόν αλλά σήμερα παίξαμε υπέροχο ποδόσφαιρο», βίντεο
Νίκολιτς: «Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στη σεζόν αλλά σήμερα παίξαμε υπέροχο ποδόσφαιρο», βίντεο
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης μετά τον θρίαμβο επί του Άρη
Η ΑΕΚ ισοπέδωσε με 5-0 τον Άρη στην Allwyn Arena και επέστρεψε στις επιτυχίες στην Stoiximan Super League.
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η Ένωση έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο και πως η σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Σε ένα ντέρμπι το 5-0 ειναι πολυ καλό. Εχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο Άρης και είχε δύο νίκες μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ τους οπαδούς μας.
Συγχαρητήρια στους παίκτες. Μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, καθώς δεν ειναι ωραία να παίζουμε σε γήπεδα σε συνθήκες COVID με άδειες θέσεις.
Ήταν υπέροχο το ποδόσφαιρο που παίξαμε, είχαμε και ακυρωθέν γκολ, ένα ακυρωμένο πέναλτι, πολλές ευκαιρίες. Μεγάλη σεζόν η φετινή, θα υπάρχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα.
Υπήρχαν κάποια σημεια που μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα. Είναι πολύ νωρίς να πω πόσο κοντά είμαστε στο ποδόσφαιρο που θέλω να βλέπω».
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η Ένωση έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο και πως η σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Σε ένα ντέρμπι το 5-0 ειναι πολυ καλό. Εχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο Άρης και είχε δύο νίκες μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ τους οπαδούς μας.
Συγχαρητήρια στους παίκτες. Μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, καθώς δεν ειναι ωραία να παίζουμε σε γήπεδα σε συνθήκες COVID με άδειες θέσεις.
Ήταν υπέροχο το ποδόσφαιρο που παίξαμε, είχαμε και ακυρωθέν γκολ, ένα ακυρωμένο πέναλτι, πολλές ευκαιρίες. Μεγάλη σεζόν η φετινή, θα υπάρχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα.
Υπήρχαν κάποια σημεια που μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα. Είναι πολύ νωρίς να πω πόσο κοντά είμαστε στο ποδόσφαιρο που θέλω να βλέπω».
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