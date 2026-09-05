Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ντόρσεϊ για την ανανέωση του συμβολαίου του: Δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, έχω πει ότι θέλω να μείνω
Ντόρσεϊ για την ανανέωση του συμβολαίου του: Δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, έχω πει ότι θέλω να μείνω
«Για το μέλλον μου, θα δούμε τι θα γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διεθνής γκαρντ
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κρήτη, όπου συμμετέχει σε τουρνουά προετοιμασίας, με το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ να παραμένει στο προσκήνιο.
Πριν από την έναρξη της σημερινής (05/09/2026) προπόνησης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στο «Amerikanos24» και υπογράμμισε πως η συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την επέκταση της συνεργασίας τους δεν είναι ακόμα κοντά.
Ο διεθνής γκαρντ τόνισε πως έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της ομάδας για τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτει προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το επόμενο καλοκαίρι.
«Παίζω το ίδιο κάθε χρόνο. Κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Προς το παρόν, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου», ανέφερε.
Πριν από την έναρξη της σημερινής (05/09/2026) προπόνησης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στο «Amerikanos24» και υπογράμμισε πως η συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την επέκταση της συνεργασίας τους δεν είναι ακόμα κοντά.
Ο διεθνής γκαρντ τόνισε πως έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της ομάδας για τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτει προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το επόμενο καλοκαίρι.
«Παίζω το ίδιο κάθε χρόνο. Κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Προς το παρόν, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κάποια συμφωνία. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν. Αυτό είναι εκτός του ελέγχου μου», ανέφερε.
Και συμπλήρωσε: «Μπορώ να ελέγξω μόνο αυτά που εξαρτώνται από εμένα. Έτσι, είμαστε εδώ που είμαστε. Για το μέλλον μου, θα δούμε τι θα γίνει. Η συγκέντρωσή μου δεν είναι εκεί. Απλά να ξεκινήσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνω αυτό που κάνω συνήθως. Δεν αλλάζω τακτική όσον αφορά ορισμένα πράγματα. Η νοοτροπία μου είναι η ίδια».
«𝝙𝝚𝝢 𝝚𝝞𝝡𝝖𝝨𝝩𝝚 𝝟𝝖𝝢 𝝟𝝤𝝢𝝩𝝖 𝝨𝝚 𝝨𝝪𝝡𝝫𝝮𝝢𝝞𝝖, 𝝝𝝖 𝝙𝝤𝝪𝝡𝝚 𝝩𝝞 𝝝𝝖 𝝘𝝞𝝢𝝚𝝞» 🔴🗣️— 𝗔𝗠𝗘𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡𝗢𝗦𝟮𝟰𝘁𝘃 (@amerikanos24tv) September 5, 2026
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απαντάει σε αποκλειστική ερώτηση του @ZervasNikolaos για το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και την πιθανή ανανέωση 👀🤝#olympiacos #dorsey pic.twitter.com/YV3n7wuqbZ
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