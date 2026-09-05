Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη
SPORTS
ΑΕΚ Αναντολού Εφές

Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 101-72 από την Εφές στον μικρό τελικό

Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη
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Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κλείσει με θετικό τρόπο την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας την ήττα με 101-72 από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να χτίσει από νωρίς διαφορά ασφαλείας. Η Εφές προηγήθηκε με 35-24 στο 12', όμως η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους πέντε (37-32) στο 16'. Ήταν, ωστόσο, η τελευταία φορά που κατάφερε να πλησιάσει ουσιαστικά. Η Εφές πάτησε ξανά το γκάζι και στο 19' βρέθηκε στο +16 (53-37), κλείνοντας το πρώτο μέρος με ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με τους Τούρκους να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και να διευρύνουν σταδιακά τη διαφορά.

Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έφτασε στο +30, όταν η Εφές προηγήθηκε με 100-70 στο 39', πριν διαμορφωθεί το τελικό 101-72. Για την ΑΕΚ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.

Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του τουρνουά, η ΑΕΚ παρατάχθηκε χωρίς τους Μπράουν, Φίζελ, Φλιώνη και Χαρτώνα, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε στον μικρό τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 53-39, 78-57, 101-72

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπ.), Σκορδίλης 2, Νόλεϊ 5, Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 9 (2), Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 15 (1 τρίποντο, 8 ριμπ., 6 ασίστ), Τσαλμπούρης.

Πηγή:www.gazzetta.gr
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