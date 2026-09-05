Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη
Αναντολού Εφές - ΑΕΚ 101-72: Ήττα της Ένωσης στον μικρό τελικό του τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 101-72 από την Εφές στον μικρό τελικό
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κλείσει με θετικό τρόπο την παρουσία της στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, γνωρίζοντας την ήττα με 101-72 από την Αναντολού Εφές στον μικρό τελικό.
Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να χτίσει από νωρίς διαφορά ασφαλείας. Η Εφές προηγήθηκε με 35-24 στο 12', όμως η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους πέντε (37-32) στο 16'. Ήταν, ωστόσο, η τελευταία φορά που κατάφερε να πλησιάσει ουσιαστικά. Η Εφές πάτησε ξανά το γκάζι και στο 19' βρέθηκε στο +16 (53-37), κλείνοντας το πρώτο μέρος με ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με τους Τούρκους να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και να διευρύνουν σταδιακά τη διαφορά.
Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έφτασε στο +30, όταν η Εφές προηγήθηκε με 100-70 στο 39', πριν διαμορφωθεί το τελικό 101-72. Για την ΑΕΚ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.
Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του τουρνουά, η ΑΕΚ παρατάχθηκε χωρίς τους Μπράουν, Φίζελ, Φλιώνη και Χαρτώνα, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε στον μικρό τελικό.
Τα δεκάλεπτα: 28-19, 53-39, 78-57, 101-72
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπ.), Σκορδίλης 2, Νόλεϊ 5, Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 9 (2), Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 15 (1 τρίποντο, 8 ριμπ., 6 ασίστ), Τσαλμπούρης.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να χτίσει από νωρίς διαφορά ασφαλείας. Η Εφές προηγήθηκε με 35-24 στο 12', όμως η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους πέντε (37-32) στο 16'. Ήταν, ωστόσο, η τελευταία φορά που κατάφερε να πλησιάσει ουσιαστικά. Η Εφές πάτησε ξανά το γκάζι και στο 19' βρέθηκε στο +16 (53-37), κλείνοντας το πρώτο μέρος με ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με τους Τούρκους να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο και να διευρύνουν σταδιακά τη διαφορά.
Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς έφτασε στο +30, όταν η Εφές προηγήθηκε με 100-70 στο 39', πριν διαμορφωθεί το τελικό 101-72. Για την ΑΕΚ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους.
Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του τουρνουά, η ΑΕΚ παρατάχθηκε χωρίς τους Μπράουν, Φίζελ, Φλιώνη και Χαρτώνα, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ούτε στον μικρό τελικό.
Τα δεκάλεπτα: 28-19, 53-39, 78-57, 101-72
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 12 (1 τρίποντο, 7 ριμπ.), Σκορδίλης 2, Νόλεϊ 5, Κατσίβελης 10 (1), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 9 (2), Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 15 (1 τρίποντο, 8 ριμπ., 6 ασίστ), Τσαλμπούρης.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα