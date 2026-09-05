Superbet League 2: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με ισοπαλία 0-0 για Πανθρακικό και Πύργο
SPORTS
Super League 2 Πανθρακικός Πύργος

Superbet League 2: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με ισοπαλία 0-0 για Πανθρακικό και Πύργο

Ξεκίνησε η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, χωρίς νικητή το πρώτο ματς

Superbet League 2: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με ισοπαλία 0-0 για Πανθρακικό και Πύργο
Σέντρα στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 και στο πρώτο ματς δεν υπήρξε νικητής, Πανθρακικός και Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. 

Είχαν φάσεις οι γηπεδούχοι αλλά ο Γιαννίκογλου ήταν σε καλή μέρα και κράτησε το μηδέν για τον Πύργο. 

Φέτος το πρωτάθλημα διεξάγεται με τους 16 να παίζουν όλοι εναντίον όλων, δεν υπάρχουν όμιλοι. Οι δύο πρώτες ομάδες θα πάρουν την άνοδο και οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική.

Οι Β’ ομάδες δεν έχουν δικαίωμα προβιβασμού αλλά μπορούν να υποβιβαστούν κανονικά.

Πανθρακικός: Σγουρής, Πέιος, Κολλαράς, Ζιούλης, Ντουμάνης (73′ Αναστασόπουλος), Λαρέα, Βουτσάς (84′ Αθανασακόπουλος), Γκορντεζιάνι (74′ Σαραντίδης), Πατρόνι (59′ Ζιώνιος, 84′ Παχουμής), Νότας, Τσίλεμ.

ΠΑΣ Πύργου: Γιαννίκογλου, Κάρδαρης (46′ Τσιρικουάβο), Σαραμαντάς, Δημητρίου, Εραμούσπε, Τσορνομάζ (82′ Σκεντεράι), Μούσια, Λεμονής, Μαυριάς (68′ Φροίξος), Κουλούσιας (46′ Δασκαλόπουλος), Δούμτσιος (68′ Μανσούρ).

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

16:00 Πανιώνιος – Αστέρας AKTOR Β’ 
16:00 ΑΕΛ – Aναγέννηση Καρδίτσας 
16:00 Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Κλείσιμο
16:00 Μαρκό – Πανσερραϊκός 
17:00 Athens Kallithea – Nίκη Βόλου
17:30 Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

16:00 ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’

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