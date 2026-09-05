Η Νιούκαστλ ισοφάρισε σε 2-2 την Μπόρνμουθ και πήρε τον βαθμό στο φινάλε, δείτε τα γκολ
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Premier League Νιούκαστλ Μπόρνμουθ

Η Νιούκαστλ ισοφάρισε σε 2-2 την Μπόρνμουθ και πήρε τον βαθμό στο φινάλε, δείτε τα γκολ

Αν και βρέθηκαν να χάνουν με 0-2 στο 35' οι «καρακάξες» κατάφεραν να διατηρήσουν το αήττητο τους στην εκκίνηση της Premier League

Η Νιούκαστλ ισοφάρισε σε 2-2 την Μπόρνμουθ και πήρε τον βαθμό στο φινάλε, δείτε τα γκολ
Ματσάρα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου το ματς είχε γίνει... over από το πρώτο ημίχρονο.

Η Νιούκαστλ που στην πρεμιέρα είχε αναδειχθεί ισόπαλη 2-2 με τη Λίβερπουλ στην έδρα της (και την περασμένη εβδομάδα νίκησε στην έδρα της Τότεναμ) αιφνιδιάστηκε καθώς στο 9' ο Ταβερνιέρ έκανε το 0-1 και στο 35' ο Τιαό με απίθανο αυτογκόλ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στη Μπόρνμουθ.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να μειώσουν γρήγορα με τον Μπαρνς (37'),  όμως παρά την πίεση που άσκησαν δεν μπορούσαν να βρουν ένα δεύτερο γκολ για να φτάσουμε στο 88. Ο Ράμσει βρέθηκε με τη μπάλα μέσα στην περιοχή και με συρτό σουτ ισοφάρισε σε 2-2 που ήταν και το τελικό σκορ.

Δείτε ΕΔΩ τα γκολ.

Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ: 0-2 (MD 3, 04/09/2026)


Κλείσιμο
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ.

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 17:00

Μπράιτον-Λιντς 17:00

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 17:00

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 17:00

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 17:00

Χαλ-Άστον Βίλα 19:30

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9

Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 6
Άρσεναλ 6
Χαλ 6
Τσέλσι 6
Λίβερπουλ 5 -3αγ.
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Μπρέντφορντ 4
Έβερτον 4
Λιντς 4
Μπράιτον 3
Μάντσεστερ Γ. 3
Σάντερλαντ 3
Ίπσουιτς 3 -3αγ.
Μπόρνμουθ 2 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
Κρίσταλ Πάλας 0
Άστον Βίλα 0
Τότεναμ 0

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