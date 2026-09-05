Έφτασε Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ντιέγκο Κόστα
SPORTS
ΠΑΟΚ

Έφτασε Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ντιέγκο Κόστα

Η συμφωνία του Δικεφάλου του Βορρά με την Κράσνονταρ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, προβλέπει τον δανεισμό του για τη φετινή σεζόν

Έφτασε Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ντιέγκο Κόστα
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Όπως αναμενόταν, ο Ντιέγκο Κόστα αφίχθη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με τον 27χρονο στόπερ να φτάνει στην χώρα μας για να ολοκληρώσει και το τυπικό της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να έρθει την Παρασκευή (4/9), ωστόσο το ταξίδι του πήρε μια μικρή αναβολή λόγω προβλήματος με τις ανταποκρίσεις των πτήσεων. Ο ίδιος «πέταξε» μέσω Κωνσταντινούπολης, ενώ πλέον εκκρεμεί το να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Θυμίζουμε πως η συμφωνία του Δικεφάλου του Βορρά με την Κράσνονταρ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, προβλέπει τον δανεισμό του για τη φετινή σεζόν, με τους «ασπρόμαυρους» να διατηρούν οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση των δικαιωμάτων του.

Ο Κόστα έρχεται στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι να πλαισιώσει τους Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Χατζηδιάκο και Μπαταούλα στα μετόπισθεν.
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