e-ΕΦΚΑ: Η νέα ψηφιακή εποχή και η δραστική μείωση χρόνων στις συντάξεις παρουσιάστηκαν στη 90ή ΔΕΘ
e-ΕΦΚΑ: Η νέα ψηφιακή εποχή και η δραστική μείωση χρόνων στις συντάξεις παρουσιάστηκαν στη 90ή ΔΕΘ
Κεραμέως: Η ψηφιοποίηση έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση απονομής των συντάξεων
Tη νέα εποχή του e-ΕΦΚΑ, με την ψηφιακή εξυπηρέτηση να αποτελεί πλέον καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια ασφαλισμένους, παρουσίασε στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η οποία δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια ο e-ΕΦΚΑ έχει αλλάξει πάρα πολύ, πρώτα απ’ όλα σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα: Το 2019 απαιτούνταν περίπου 500 ημέρες κατά μέσο όρο για την απονομή μίας κύριας σύνταξης. Σήμερα απαιτούνται λιγότερο από 42 ημέρες για την απονομή μίας κύριας σύνταξης. Έχουν μειωθεί όλοι οι χρόνοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ολοκληρώνεται ένα τιτάνιο έργο ψηφιοποίησης χειρόγραφων καρτελών ενσήμων.
Η ψηφιοποίηση έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση απονομής των συντάξεων. Αλλά και σε επίπεδο Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες των ραντεβού κατά 86%. Στις συντάξεις χηρείας, μία εκκρεμότητα 10 ετών από τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, μπήκε ένα τέλος από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την κατάφωρη κοινωνική αδικία.
Οι πολιτικές μας οδηγούν σε ισχυρότερα ασφαλιστικά ταμεία και μας δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τους συνταξιούχους, τους ασφαλισμένους και συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί αν δεν δουλεύαν χιλιάδες άνθρωποι του e-ΕΦΚΑ καθημερινά σε αυτόν τον στόχο. Είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε καθημερινή βάση για να έχουμε έναν αναβαθμισμένο Ασφαλιστικό Φορέα για να υπηρετεί τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και τους αξίζουν συγχαρητήρια.»
Κατά την παρουσίαση, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, τόνισε: «Ο e-ΕΦΚΑ αλλάζει στην πράξη και ο πολίτης είναι στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Με το νέο Ο.Π.Σ., το Dashboard και το Mobile App, η κοινωνική ασφάλιση έρχεται στην οθόνη του πολίτη, με άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική του ιστορία και στις βασικές υπηρεσίες, χωρίς μετακινήσεις. Την ίδια στιγμή, η σημαντική μείωση των εκκρεμών συντάξεων αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι ένας e-ΕΦΚΑ που εξυπηρετεί τον πολίτη εκεί όπου βρίσκεται και όταν τον χρειάζεται ψηφιακά όπου είναι δυνατό, ανθρώπινα όπου είναι αναγκαίο».
Ειδικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει σε βάθος τον Φορέα, με:
- 54 εκατομμύρια σελίδες αρχείου να ψηφιοποιούνται,
- 135 ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
- ενοποίηση δεδομένων από 70+ βάσεις των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ,
- ανασχεδιασμό 200+ επιχειρησιακών διαδικασιών.
Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ενισχύει παράλληλα τη διαλειτουργικότητα με περισσότερους από 20 κρίσιμους Φορείς.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η οποία δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια ο e-ΕΦΚΑ έχει αλλάξει πάρα πολύ, πρώτα απ’ όλα σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα: Το 2019 απαιτούνταν περίπου 500 ημέρες κατά μέσο όρο για την απονομή μίας κύριας σύνταξης. Σήμερα απαιτούνται λιγότερο από 42 ημέρες για την απονομή μίας κύριας σύνταξης. Έχουν μειωθεί όλοι οι χρόνοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ολοκληρώνεται ένα τιτάνιο έργο ψηφιοποίησης χειρόγραφων καρτελών ενσήμων.
Η ψηφιοποίηση έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση απονομής των συντάξεων. Αλλά και σε επίπεδο Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες των ραντεβού κατά 86%. Στις συντάξεις χηρείας, μία εκκρεμότητα 10 ετών από τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, μπήκε ένα τέλος από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την κατάφωρη κοινωνική αδικία.
Οι πολιτικές μας οδηγούν σε ισχυρότερα ασφαλιστικά ταμεία και μας δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τους συνταξιούχους, τους ασφαλισμένους και συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε επιτευχθεί αν δεν δουλεύαν χιλιάδες άνθρωποι του e-ΕΦΚΑ καθημερινά σε αυτόν τον στόχο. Είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε καθημερινή βάση για να έχουμε έναν αναβαθμισμένο Ασφαλιστικό Φορέα για να υπηρετεί τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και τους αξίζουν συγχαρητήρια.»
Κατά την παρουσίαση, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, τόνισε: «Ο e-ΕΦΚΑ αλλάζει στην πράξη και ο πολίτης είναι στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Με το νέο Ο.Π.Σ., το Dashboard και το Mobile App, η κοινωνική ασφάλιση έρχεται στην οθόνη του πολίτη, με άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική του ιστορία και στις βασικές υπηρεσίες, χωρίς μετακινήσεις. Την ίδια στιγμή, η σημαντική μείωση των εκκρεμών συντάξεων αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι ένας e-ΕΦΚΑ που εξυπηρετεί τον πολίτη εκεί όπου βρίσκεται και όταν τον χρειάζεται ψηφιακά όπου είναι δυνατό, ανθρώπινα όπου είναι αναγκαίο».
Ειδικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει σε βάθος τον Φορέα, με:
- 54 εκατομμύρια σελίδες αρχείου να ψηφιοποιούνται,
- 135 ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
- ενοποίηση δεδομένων από 70+ βάσεις των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ,
- ανασχεδιασμό 200+ επιχειρησιακών διαδικασιών.
Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ενισχύει παράλληλα τη διαλειτουργικότητα με περισσότερους από 20 κρίσιμους Φορείς.
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