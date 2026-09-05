Ο Εμμανουήλ Καραλής κοιμήθηκε πανευτυχής και αγκαλιά με το πρώτο του διαμάντι μετά την πρωτιά στο Diamond League

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη του επιτυχία στον τελικό του επί κοντώ, ο Μανόλο μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία που φυσικά έγινε viral