«Δεν είναι μία περιπέτεια, η ηλικία δεν σημαίνει τίποτα όταν είσαι ερωτευμένος»: Ο 22χρονος Αντουάν μιλά για τη σχέση του με την 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν
«Δεν είναι μία περιπέτεια, η ηλικία δεν σημαίνει τίποτα όταν είσαι ερωτευμένος»: Ο 22χρονος Αντουάν μιλά για τη σχέση του με την 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν
Ο νεαρός αθλητής του kitesurf και επιχειρηματίας υποστηρίζει πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για το ζευγάρι και πως αυτό που μετρά είναι η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους
«Δεν είναι μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Είναι αγάπη, είναι σοβαρό και έχουμε σχέδια για το μέλλον». Με αυτά τα λόγια ο 22χρονος Αντουάν Λεκόντ περιγράφει τη σχέση του με την Τιφέν Οζιέρ, την 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν.
Ο νεαρός αθλητής του kitesurf και επιχειρηματίας υποστηρίζει πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για το ζευγάρι και πως αυτό που μετρά είναι η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους: «Η ηλικία δεν σημαίνει τίποτα όταν είσαι ερωτευμένος. Η Τιφέν μπορεί να είναι 20 χρόνια μεγαλύτερή μου, αλλά είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και γεμάτη χαρά για τη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά στη Daily Mail.
Ο Αντουάν αποκάλυψε ότι αρχικά δεν γνώριζε την ταυτότητα της γυναίκας που είχε απέναντί του, όταν εκείνη πήγε για μαθήματα σέρφινγκ στο Λε Τουκέ, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά: ««Ήρθε για μερικά μαθήματα στις αρχές του καλοκαιριού, τα πήγαμε καλά και επέστρεψε μερικές φορές. Μετά συναντηθήκαμε σε ένα πάρτι στο οποίο ήμουν καλεσμένος. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν. Το έμαθα αργότερα. Δεν με επηρεάζει, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα πηγαίνουμε καλά και κάνουμε ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο» υπογράμμισε.
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους διάβασε αρκετά για τον ίδιο και την Τιφέν, ωστόσο τόνισε πως η δημοσιότητα δεν άλλαξε τίποτα μεταξύ τους.
«Είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι μια σχέση του καλοκαιριού. Έχουμε πολλά σχέδια μαζί» σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι σχεδιάζει ακόμη και κοινά επαγγελματικά βήματα. «Εκείνη είναι δικηγόρος και εγώ πρέπει να αναπτύξω το εργοστάσιό μου στη Σρι Λάνκα. Θα ταξιδέψουμε μαζί και ελπίζω η επιχείρησή μου να γίνει ακόμη πιο δυνατή», ανέφερε.
Ο 22χρονος δήλωσε επίσης ότι οι γονείς του γνωρίζουν για τη σχέση και είναι θετικοί και πως δεν τον απασχολεί η προσοχή που έχει προκαλέσει η νέα του σύντροφος.
«Ο κόσμος δεν μας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Γελάμε πολύ μαζί, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και απολαμβάνουμε τον χρόνο που περνάμε μαζί» είπε.
Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που τον γοήτευσε περισσότερο στην Τιφέν, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας χαμογελώντας: «Μου ζητάτε πολλά. Δεν μπορώ να σας πω τα πάντα για εμάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι».
Ο νεαρός αθλητής του kitesurf και επιχειρηματίας υποστηρίζει πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για το ζευγάρι και πως αυτό που μετρά είναι η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους: «Η ηλικία δεν σημαίνει τίποτα όταν είσαι ερωτευμένος. Η Τιφέν μπορεί να είναι 20 χρόνια μεγαλύτερή μου, αλλά είναι διασκεδαστική, συναρπαστική και γεμάτη χαρά για τη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά στη Daily Mail.
Ο Αντουάν αποκάλυψε ότι αρχικά δεν γνώριζε την ταυτότητα της γυναίκας που είχε απέναντί του, όταν εκείνη πήγε για μαθήματα σέρφινγκ στο Λε Τουκέ, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά: ««Ήρθε για μερικά μαθήματα στις αρχές του καλοκαιριού, τα πήγαμε καλά και επέστρεψε μερικές φορές. Μετά συναντηθήκαμε σε ένα πάρτι στο οποίο ήμουν καλεσμένος. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν. Το έμαθα αργότερα. Δεν με επηρεάζει, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα πηγαίνουμε καλά και κάνουμε ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο» υπογράμμισε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους διάβασε αρκετά για τον ίδιο και την Τιφέν, ωστόσο τόνισε πως η δημοσιότητα δεν άλλαξε τίποτα μεταξύ τους.
«Είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι μια σχέση του καλοκαιριού. Έχουμε πολλά σχέδια μαζί» σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι σχεδιάζει ακόμη και κοινά επαγγελματικά βήματα. «Εκείνη είναι δικηγόρος και εγώ πρέπει να αναπτύξω το εργοστάσιό μου στη Σρι Λάνκα. Θα ταξιδέψουμε μαζί και ελπίζω η επιχείρησή μου να γίνει ακόμη πιο δυνατή», ανέφερε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο 22χρονος δήλωσε επίσης ότι οι γονείς του γνωρίζουν για τη σχέση και είναι θετικοί και πως δεν τον απασχολεί η προσοχή που έχει προκαλέσει η νέα του σύντροφος.
«Ο κόσμος δεν μας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Γελάμε πολύ μαζί, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και απολαμβάνουμε τον χρόνο που περνάμε μαζί» είπε.
Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που τον γοήτευσε περισσότερο στην Τιφέν, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας χαμογελώντας: «Μου ζητάτε πολλά. Δεν μπορώ να σας πω τα πάντα για εμάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι».
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