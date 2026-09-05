Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν η μάχη της ΑΕΚ με τον Άρη και η έξοδος του Ολυμπιακού στον Βόλο
Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν η μάχη της ΑΕΚ με τον Άρη και η έξοδος του Ολυμπιακού στον Βόλο
Πλούσιο το τηλεοπτικό μενού με Super League, μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι, Premier League, Serie A, Bundesliga και Formula 1
Γεμάτη δράση είναι η σημερινή ημέρα για τους φίλους του αθλητισμού, με το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον στην Ελλάδα στρέφεται στη Super League, όπου ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη, ενώ ξεχωρίζουν επίσης μεγάλα παιχνίδια από Premier League, Serie A, Bundesliga και LaLiga. Στο πρόγραμμα υπάρχει ακόμη έντονο μηχανοκίνητο ενδιαφέρον με τις κατατακτήριες της Formula 1 στο ιταλικό Grand Prix, αλλά και αγωνιστική δράση από το UFC.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
10:55 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS5
11:00 COSMOTE SPORT 3 HD | Ελλάδα – Κροατία (Socca World Cup Essen)
11:50 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS6
13:30 ΑΝΤ1+ | Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Practice 3
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS7
14:30 Novasports Premier League | Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ (Premier League)
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τσέλσι – Άστον Βίλα (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27)
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD | Πρέστον – Μπλάκμπερν (Sky Bet EFL Championship)
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
10:55 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS5
11:00 COSMOTE SPORT 3 HD | Ελλάδα – Κροατία (Socca World Cup Essen)
11:50 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS6
13:30 ΑΝΤ1+ | Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Practice 3
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD | ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS7
14:30 Novasports Premier League | Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ (Premier League)
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τσέλσι – Άστον Βίλα (Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27)
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD | Πρέστον – Μπλάκμπερν (Sky Bet EFL Championship)
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