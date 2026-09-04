DBRS: Αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, αξιολόγηση στο ΒΒΒ με θετικό outlook

Η DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα