DBRS: Αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, αξιολόγηση στο ΒΒΒ με θετικό outlook
DBRS: Αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, αξιολόγηση στο ΒΒΒ με θετικό outlook
Η DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα
Νέα ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από την DBRS, η οποία προχώρησε σε αναβάθμιση του outlook από «σταθερό» σε «θετικό», διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στο BBB. Με τον τρόπο αυτό, ο καναδικός οίκος έστειλε σαφές μήνυμα ότι το επόμενο βήμα στην κλίμακα αξιολόγησης έχει έρθει πιο κοντά.
Η αλλαγή του outlook αποτελεί αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί κυρίως στο δημοσιονομικό μέτωπο και στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, δύο παράγοντες που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο των αξιολογήσεων των διεθνών οίκων. Η συνεχιζόμενη επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών ενισχύουν το ελληνικό πιστωτικό προφίλ και περιορίζουν σταδιακά μία από τις σημαντικότερες διαχρονικές αδυναμίες της χώρας.
Η απόφαση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται σε ένα σαφώς δυσκολότερο διεθνές περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις να επιβαρύνουν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, παραμένουν οι προκλήσεις που συνδέονται με τις εξωτερικές ανισορροπίες και, κυρίως, με την ικανότητα της Ελλάδας να διατηρήσει τη σημερινή αναπτυξιακή δυναμική μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Παράλληλα, η Morningstar DBRS αναθεώρησε σε θετικό από σταθερό το outlook των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων της Ελλάδας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση στο επίπεδο R-2 (high).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης θα υποχωρήσει από 143,5% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2026 σε 134,4% στο τέλος του 2027, καθώς η δυναμική ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να παραμείνει σχετικά ισχυρή και η κυβέρνηση προβλέπεται να συνεχίσει να καταγράφει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα.
Η ελληνική οικονομία έχει μέχρι σήμερα αντέξει αποτελεσματικά το ενεργειακό σοκ των τιμών, ενώ οι τουριστικές αφίξεις συνέχισαν να αυξάνονται σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Σε ετήσια βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.
Παρότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει φέτος ορισμένα επεκτατικά μέτρα, όπως οι μειώσεις φόρων εισοδήματος, η δημοσιονομική επίδοση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 4% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,7% το 2027, έναντι 4,9% το 2025.
Η αλλαγή του outlook αποτελεί αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί κυρίως στο δημοσιονομικό μέτωπο και στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, δύο παράγοντες που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο των αξιολογήσεων των διεθνών οίκων. Η συνεχιζόμενη επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών ενισχύουν το ελληνικό πιστωτικό προφίλ και περιορίζουν σταδιακά μία από τις σημαντικότερες διαχρονικές αδυναμίες της χώρας.
Η απόφαση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται σε ένα σαφώς δυσκολότερο διεθνές περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις να επιβαρύνουν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, παραμένουν οι προκλήσεις που συνδέονται με τις εξωτερικές ανισορροπίες και, κυρίως, με την ικανότητα της Ελλάδας να διατηρήσει τη σημερινή αναπτυξιακή δυναμική μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τι αναφέρει η έκθεσηΟ οίκος DBRS αναθεώρησε σε θετικό από σταθερό το outlook των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα και επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις στο επίπεδο BBB.
Παράλληλα, η Morningstar DBRS αναθεώρησε σε θετικό από σταθερό το outlook των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων της Ελλάδας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα, επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση στο επίπεδο R-2 (high).
Βασικοί παράγοντες της αξιολόγησηςΗ αλλαγή των τάσεων αντανακλά την εκτίμηση της Morningstar DBRS ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης θα υποχωρήσει από 143,5% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2026 σε 134,4% στο τέλος του 2027, καθώς η δυναμική ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να παραμείνει σχετικά ισχυρή και η κυβέρνηση προβλέπεται να συνεχίσει να καταγράφει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα.
Η ελληνική οικονομία έχει μέχρι σήμερα αντέξει αποτελεσματικά το ενεργειακό σοκ των τιμών, ενώ οι τουριστικές αφίξεις συνέχισαν να αυξάνονται σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Σε ετήσια βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.
Βελτίωση δημοσιονομικών επιδόσεωνΟι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κρατικοί προϋπολογισμοί επωφελήθηκαν όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη φορολογική συμμόρφωση και διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας.
Παρότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει φέτος ορισμένα επεκτατικά μέτρα, όπως οι μειώσεις φόρων εισοδήματος, η δημοσιονομική επίδοση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 4% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,7% το 2027, έναντι 4,9% το 2025.
Περιορισμένος ο πολιτικός κίνδυνος
Παρότι οι τρέχουσες πολιτικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει δύσκολη περίοδος σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η Morningstar DBRS εκτιμά ότι ο πολιτικός κίνδυνος παραμένει περιορισμένος, καθώς υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των βασικών πολιτικών κομμάτων σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής.
Οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη διακυβέρνηση, βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον και υποστήριξαν τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ωστόσο, οι αξιολογήσεις της Ελλάδας εξακολουθούν να περιορίζονται από:
το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους,
το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας,
το μικρό μέγεθος της οικονομίας, που την καθιστά πιο ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές.
Επιπλέον, οι εξωτερικές ανισορροπίες, όπως το χρόνιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της χώρας.
Ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειωθεί σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμα και συνεχίσει να ακολουθεί σταθερή καθοδική πορεία μεσοπρόθεσμα, στηριζόμενος στα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα.
Συνεχιστεί η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τις επενδύσεις, βελτιώνοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Η αναβάθμιση των προοπτικών από την DBRS αυξάνει πλέον το ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες αξιολογήσεις έως το τέλος της χρονιάς. Moody’s και Scope παίρνουν τη σκυτάλη στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθεί στις 23 Οκτωβρίου η Standard & Poor’s, με την Fitch να κλείνει τον κύκλο αξιολογήσεων του 2026, στις 6 Νοεμβρίου.
Πηγή: Newmoney.gr
Παρότι οι τρέχουσες πολιτικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει δύσκολη περίοδος σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η Morningstar DBRS εκτιμά ότι ο πολιτικός κίνδυνος παραμένει περιορισμένος, καθώς υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των βασικών πολιτικών κομμάτων σε σημαντικά ζητήματα πολιτικής.
Τι στηρίζει την αξιολόγηση BBBΟι αξιολογήσεις BBB της Ελλάδας στηρίζονται στη βελτιωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση του εγχώριου τραπεζικού τομέα, στο αξιόπιστο πλαίσιο άσκησης πολιτικής της χώρας, καθώς και στη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.
Οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη διακυβέρνηση, βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον και υποστήριξαν τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ωστόσο, οι αξιολογήσεις της Ελλάδας εξακολουθούν να περιορίζονται από:
το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους,
το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας,
το μικρό μέγεθος της οικονομίας, που την καθιστά πιο ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές.
Επιπλέον, οι εξωτερικές ανισορροπίες, όπως το χρόνιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της χώρας.
Οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμισηΗ Morningstar DBRS θα μπορούσε να προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας εφόσον συμβεί ένας ή συνδυασμός των ακόλουθων:
Ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειωθεί σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες βραχυπρόθεσμα και συνεχίσει να ακολουθεί σταθερή καθοδική πορεία μεσοπρόθεσμα, στηριζόμενος στα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα.
Συνεχιστεί η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τις επενδύσεις, βελτιώνοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Η αναβάθμιση των προοπτικών από την DBRS αυξάνει πλέον το ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες αξιολογήσεις έως το τέλος της χρονιάς. Moody’s και Scope παίρνουν τη σκυτάλη στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθεί στις 23 Οκτωβρίου η Standard & Poor’s, με την Fitch να κλείνει τον κύκλο αξιολογήσεων του 2026, στις 6 Νοεμβρίου.
Πηγή: Newmoney.gr
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