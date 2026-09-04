Η ανακοίνωση της Euroleague για το Super Cup: «Η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, 18-19 Σεπτεμβρίου»
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Η ανακοίνωση της Euroleague για το Super Cup: «Η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, 18-19 Σεπτεμβρίου»

Η Euroleague Basketball εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στα δημοσιεύματα που ήθελαν το τουρνουά να μην πραγματοποιείται

Η ανακοίνωση της Euroleague για το Super Cup: «Η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, 18-19 Σεπτεμβρίου»
Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αφορούσε το επερχόμενο Super Cup στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστ Ρεάλ, η ημιφιναλίστ Φενέρ και η γηπεδούχος Ντουμπάι BC, το σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Μετά από δημοσιεύματα από μέσα που ασχολούνται με τη λίγκα, τα οποία ανέφεραν την περίπτωση η διοργάνωση να μην πραγματοποιηθεί, η Euroleague έβγαλε ανακοίνωση για να διαψεύσει τις φήμες. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Μετά από πρόσφατα άρθρα που δημοσιεύθηκαν από διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει ότι το Euroleague Basketball SuperCup Abu Dhabi 2026, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παραμένει αμετάβλητο.

Η Euroleague Basketball παραμένει προσηλωμένη στο να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω αυτής της νέας διοργάνωσης και στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας για ομάδες, παίκτες και οπαδούς».

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