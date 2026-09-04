Η ανακοίνωση της Euroleague για το Super Cup: «Η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, 18-19 Σεπτεμβρίου»

Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αφορούσε το επερχόμενο Super Cup στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστ Ρεάλ, η ημιφιναλίστ Φενέρ και η γηπεδούχος Ντουμπάι BC, το σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου.Μετά από δημοσιεύματα από μέσα που ασχολούνται με τη λίγκα, τα οποία ανέφεραν την περίπτωση η διοργάνωση να μην πραγματοποιηθεί, η Euroleague έβγαλε ανακοίνωση για να διαψεύσει τις φήμες.«Μετά από πρόσφατα άρθρα που δημοσιεύθηκαν από διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει ότι το Euroleague Basketball SuperCup Abu Dhabi 2026, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παραμένει αμετάβλητο.Η Euroleague Basketball παραμένει προσηλωμένη στο να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω αυτής της νέας διοργάνωσης και στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας για ομάδες, παίκτες και οπαδούς».