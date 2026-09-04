Σέλτικ - Ρέιντζερς: Χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς τα ντέρμπι στη Σκωτία

BREAKING: There will be no away supporters for matches involving Rangers and Celtic in SPFL competitions for the remainder of the 2026/27 season 🚨 pic.twitter.com/PJCCJnz4X0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 4, 2026

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Χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς θα διεξαχθούν τα δύο προσεχή Old Firm μεταξύ Σέλτικ και Ρέιντζερς, τουλάχιστον στις αναμετρήσεις που αφορούν το πρωτάθλημα και το League Cup.Η σκωτσέζικη λίγκα αποφάσισε να παρέμβει με αυτόν τον τρόπο, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί προσωρινά η διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο συλλόγους ενόψει των αναμετρήσεων του Σεπτεμβρίου.Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώθηκε μετά τα επεισόδια του περασμένου Μαρτίου, με τη Ρέιντζερς να προτείνει να δοθούν μόλις 300 εισιτήρια στους οπαδούς της Σέλτικ για το επερχόμενο παιχνίδι στο «Άιμπροξ», αντί των 2.500 που προβλέπονταν.Οι «Κέλτες» απέρριψαν την πρόταση και, ως αποτέλεσμα, η SPFL αποφάσισε να αποκλείσει τους φιλοξενούμενους οπαδούς από τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.«Εν όψει της επικείμενης αναμέτρησης Ρέιντζερς-Σέλτικ για το Premier Sports Cup (13 Σεπτεμβρίου) και του αγώνα Σέλτικ-Ρέιντζερς για τη William Hill Premiership (20 Σεπτεμβρίου), η Scottish Professional Football League (SPFL) ανακοίνωσε σήμερα την κατανομή των εισιτηρίων για όλους τους αγώνες της SPFL στους οποίους θα συμμετάσχουν οι δύο ομάδες κατά τη φετινή σεζόν.Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την Ανεξάρτητη Έρευνα της Scottish FA σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον προημιτελικό του Scottish Gas Men’s Scottish Cup μεταξύ Ρέιντζερς και Σέλτικ στο Άιμπροξ στις 8 Μαρτίου, καθώς και μετά τις συζητήσεις που ακολούθησαν μεταξύ της SPFL, των δύο συλλόγων και της αστυνομίας. Η Σέλτικ και η Ρέιντζερς είχαν προηγουμένως συμφωνήσει ότι στους μεταξύ τους αγώνες της SPFL θα διατίθεται στους φιλοξενούμενους το 5% της διαθέσιμης χωρητικότητας και στα δύο γήπεδα.Μετά τα γεγονότα της 8ης Μαρτίου και τη δημοσίευση της Ανεξάρτητης Έρευνας, οι σχετικές ρυθμίσεις για τους επερχόμενους αγώνες επανεξετάστηκαν. Για την αναμέτρηση του Premier Sports Cup στο Άιμπροξ, η Ρέιντζερς πρότεινε μειωμένη κατανομή εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους, με βάση την εκτίμησή της για τις συνθήκες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η Σέλτικ δεν αποδέχθηκε την πρόταση και ζήτησε από την SPFL να λάβει απόφαση.Μετά από περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων και της SPFL, συμφωνήθηκε ότι δεν θα υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί στους αγώνες μεταξύ Ρέιντζερς και Σέλτικ στις διοργανώσεις της SPFL για το υπόλοιπο της σεζόν 2026/27.Η προσωρινή αυτή ρύθμιση θα επιτρέψει στους δύο συλλόγους, μαζί με την SPFL, την αστυνομία και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, να εξετάσουν διεξοδικά τα ευρήματα και τις συστάσεις της Ανεξάρτητης Έρευνας, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες και να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για τον λεπτομερή σχεδιασμό των μελλοντικών αγώνων.Παράλληλα, θα προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα στους φιλάθλους και σε όσους εμπλέκονται στον σχεδιασμό της ημέρας του αγώνα, αποφεύγοντας την επαναλαμβανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την κατανομή των εισιτηρίων για κάθε ξεχωριστή αναμέτρηση. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν εποικοδομητικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με την ασφάλεια και την προστασία να παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν σημαντικά κατά τη διάρκεια της σεζόν. Οι ρυθμίσεις για τους αγώνες μεταξύ των δύο συλλόγων μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν θα εξεταστούν εγκαίρως, πριν από την έναρξη της σεζόν 2027/28».