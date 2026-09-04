Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τραγωδία στον Διόνυσο: Αυτοκτόνησε ψάλτης μέσα σε κοντέινερ σε αυλή εκκλησίας
Τραγωδία στον Διόνυσο: Αυτοκτόνησε ψάλτης μέσα σε κοντέινερ σε αυλή εκκλησίας
Εντοπίστηκε με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό, δεν βρέθηκε σημείωμα
Ιερέας κάλεσε στις Αρχές αργά την Παρασκευή και ανέφερε ότι ένας ψάλτης ήταν πιθανό να βρίσκεται μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο.
Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί και εντόπισαν εντός του κοντέινερ τον ψάλτη νεκρό με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, το οποίο και βρέθηκε δίπλα του.
Στην περιοχή κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να ανοίξει το κοντέινερ, γιατί ήταν κλειδωμένο από μέσα.
Δεν βρέθηκε σημείωμα.
Τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.
Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί και εντόπισαν εντός του κοντέινερ τον ψάλτη νεκρό με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, το οποίο και βρέθηκε δίπλα του.
Στην περιοχή κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να ανοίξει το κοντέινερ, γιατί ήταν κλειδωμένο από μέσα.
Δεν βρέθηκε σημείωμα.
Τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα