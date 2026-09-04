Τραγωδία στον Διόνυσο: Αυτοκτόνησε ψάλτης μέσα σε κοντέινερ σε αυλή εκκλησίας

Ιερέας κάλεσε στις Αρχές αργά την Παρασκευή και ανέφερε ότι ένας ψάλτης ήταν πιθανό να βρίσκεται μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο.Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί και εντόπισαν εντός του κοντέινερ τον ψάλτη, το οποίο και βρέθηκε δίπλα του.Στην περιοχή κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να ανοίξει το κοντέινερ, γιατί ήτανΔεν βρέθηκε σημείωμα.Τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.