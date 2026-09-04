Τραγωδία στον Διόνυσο: Αυτοκτόνησε ψάλτης μέσα σε κοντέινερ σε αυλή εκκλησίας
ΕΛΛΑΔΑ
Διόνυσος Μαχαίρι

Τραγωδία στον Διόνυσο: Αυτοκτόνησε ψάλτης μέσα σε κοντέινερ σε αυλή εκκλησίας

Εντοπίστηκε με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό, δεν βρέθηκε σημείωμα

Τραγωδία στον Διόνυσο: Αυτοκτόνησε ψάλτης μέσα σε κοντέινερ σε αυλή εκκλησίας
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ιερέας κάλεσε στις Αρχές αργά την Παρασκευή και ανέφερε ότι ένας ψάλτης ήταν πιθανό να βρίσκεται μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο.

Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί και εντόπισαν εντός του κοντέινερ τον ψάλτη νεκρό με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, το οποίο και βρέθηκε δίπλα του.

Στην περιοχή κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να ανοίξει το κοντέινερ, γιατί ήταν κλειδωμένο από μέσα.

Δεν βρέθηκε σημείωμα.

Τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
17 ΣΧΟΛΙΑ

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