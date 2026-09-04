Βίντεο: Επική γκάφα των οπαδών της Μπαρτσελόνα στην προσπάθεια τους να βγουν φωτογραφία με τον Ραφίνια
SPORTS
Μπαρτσελόνα Ραφίνια οπαδοί

Βίντεο: Επική γκάφα των οπαδών της Μπαρτσελόνα στην προσπάθεια τους να βγουν φωτογραφία με τον Ραφίνια

Φίλοι των μπαλουγκράνα είχαν στήσει καρτέρι έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, ωστόσο σταμάτησαν λάθος αυτοκίνητο

Βίντεο: Επική γκάφα των οπαδών της Μπαρτσελόνα στην προσπάθεια τους να βγουν φωτογραφία με τον Ραφίνια
Μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Ραφίνια είναι ο άλλος μεγάλος αγαπημένος των οπαδών της Μπαρτσελόνα.

Έτσι λοιπόν σήμερα το μεσημέρι μια μεγάλη παρέα από πιτσιρικάδες βρέθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο των μπλαουγκράνα με τα κινητά ανά χείρα έτοιμα να αποθανατίσουν μία στιγμή με το αγαπημένο τους αστέρια...

«Αρχηγός» της παρέας, η μητέρα ενός εξ αυτών η οποία όταν την ενημέρωσαν  ότι το αυτοκίνητο που αποχωρούσε από το αθλητικό κέντρο ήταν του Βραζιλιάνου, στήθηκε μπροστά για να το σταματήσει και να ζητήσει από τον οδηγό να κατεβάσει τα φιμέ παράθυρα προκειμένου να χαρίσει στους μικρούς μία στιγμή που θα είχαν να τη θυμούνται όλη τους τη ζωή.

Με τους πιτσιρικάδες να περικυκλώνουν κυριολεκτικά το αυτοκίνητο και τα παράθυρα να κατεβαίνουν, τα κινητά πήραν φωτιά αλλά  η χαρά τους γρήγορα εξαφανίστηκε.

Βλέπετε ο οδηγός δεν ήταν ο Ραφίνια, αλλά η συμπατριώτισσα του Κερολίν Νικόλι, η οποία αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Μάντσεστερ Σίτι, ούσα η ακριβότερη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο γυναικών (1.25 εκατ. ευρώ).

Η Βραζιλιάνα επιθετικός εξήγησε με το χαμόγελο στα χείλη ότι... προφανώς, δεν είναι ο Ραφίνια, με τη μητέρα να κάνει στην άκρη ζητώντας συγγνώμη, αλλά τους μικρούς φίλους των Καταλανών να μην αφήνουν την ευκαιρία να πάει χαμένη και να καταγράφουν αυτήν την πρώτη τους επαφή.

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📷 A torcida do Barcelona estava na saída do CT Joan Gamper esperando Raphinha para conseguir fotos e autógrafos. Até que o carro de Kerolin Nicoli, reforço do Barça e contratação mais cara da história do futebol feminino do clube, apareceu. Resultado? Os torcedores simplesmente cercaram o carro achando que era o atacante brasileiro. 📷 A Kerolin ainda precisou explicar que não era o Raphinha. Uma cena inacreditável! 📷 📷: Reprodução/Internet #Barcelona #Kerolin #Raphinha #FutebolFeminino #OFutebolNãoPara

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