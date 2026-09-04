Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Βίντεο: Επική γκάφα των οπαδών της Μπαρτσελόνα στην προσπάθεια τους να βγουν φωτογραφία με τον Ραφίνια
Βίντεο: Επική γκάφα των οπαδών της Μπαρτσελόνα στην προσπάθεια τους να βγουν φωτογραφία με τον Ραφίνια
Φίλοι των μπαλουγκράνα είχαν στήσει καρτέρι έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, ωστόσο σταμάτησαν λάθος αυτοκίνητο
Μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Ραφίνια είναι ο άλλος μεγάλος αγαπημένος των οπαδών της Μπαρτσελόνα.
Έτσι λοιπόν σήμερα το μεσημέρι μια μεγάλη παρέα από πιτσιρικάδες βρέθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο των μπλαουγκράνα με τα κινητά ανά χείρα έτοιμα να αποθανατίσουν μία στιγμή με το αγαπημένο τους αστέρια...
«Αρχηγός» της παρέας, η μητέρα ενός εξ αυτών η οποία όταν την ενημέρωσαν ότι το αυτοκίνητο που αποχωρούσε από το αθλητικό κέντρο ήταν του Βραζιλιάνου, στήθηκε μπροστά για να το σταματήσει και να ζητήσει από τον οδηγό να κατεβάσει τα φιμέ παράθυρα προκειμένου να χαρίσει στους μικρούς μία στιγμή που θα είχαν να τη θυμούνται όλη τους τη ζωή.
Με τους πιτσιρικάδες να περικυκλώνουν κυριολεκτικά το αυτοκίνητο και τα παράθυρα να κατεβαίνουν, τα κινητά πήραν φωτιά αλλά η χαρά τους γρήγορα εξαφανίστηκε.
Βλέπετε ο οδηγός δεν ήταν ο Ραφίνια, αλλά η συμπατριώτισσα του Κερολίν Νικόλι, η οποία αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Μάντσεστερ Σίτι, ούσα η ακριβότερη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο γυναικών (1.25 εκατ. ευρώ).
Η Βραζιλιάνα επιθετικός εξήγησε με το χαμόγελο στα χείλη ότι... προφανώς, δεν είναι ο Ραφίνια, με τη μητέρα να κάνει στην άκρη ζητώντας συγγνώμη, αλλά τους μικρούς φίλους των Καταλανών να μην αφήνουν την ευκαιρία να πάει χαμένη και να καταγράφουν αυτήν την πρώτη τους επαφή.
Έτσι λοιπόν σήμερα το μεσημέρι μια μεγάλη παρέα από πιτσιρικάδες βρέθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο των μπλαουγκράνα με τα κινητά ανά χείρα έτοιμα να αποθανατίσουν μία στιγμή με το αγαπημένο τους αστέρια...
«Αρχηγός» της παρέας, η μητέρα ενός εξ αυτών η οποία όταν την ενημέρωσαν ότι το αυτοκίνητο που αποχωρούσε από το αθλητικό κέντρο ήταν του Βραζιλιάνου, στήθηκε μπροστά για να το σταματήσει και να ζητήσει από τον οδηγό να κατεβάσει τα φιμέ παράθυρα προκειμένου να χαρίσει στους μικρούς μία στιγμή που θα είχαν να τη θυμούνται όλη τους τη ζωή.
Με τους πιτσιρικάδες να περικυκλώνουν κυριολεκτικά το αυτοκίνητο και τα παράθυρα να κατεβαίνουν, τα κινητά πήραν φωτιά αλλά η χαρά τους γρήγορα εξαφανίστηκε.
Βλέπετε ο οδηγός δεν ήταν ο Ραφίνια, αλλά η συμπατριώτισσα του Κερολίν Νικόλι, η οποία αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Μάντσεστερ Σίτι, ούσα η ακριβότερη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο γυναικών (1.25 εκατ. ευρώ).
Η Βραζιλιάνα επιθετικός εξήγησε με το χαμόγελο στα χείλη ότι... προφανώς, δεν είναι ο Ραφίνια, με τη μητέρα να κάνει στην άκρη ζητώντας συγγνώμη, αλλά τους μικρούς φίλους των Καταλανών να μην αφήνουν την ευκαιρία να πάει χαμένη και να καταγράφουν αυτήν την πρώτη τους επαφή.
@sportynetbrasil
📷 A torcida do Barcelona estava na saída do CT Joan Gamper esperando Raphinha para conseguir fotos e autógrafos. Até que o carro de Kerolin Nicoli, reforço do Barça e contratação mais cara da história do futebol feminino do clube, apareceu. Resultado? Os torcedores simplesmente cercaram o carro achando que era o atacante brasileiro. 📷 A Kerolin ainda precisou explicar que não era o Raphinha. Uma cena inacreditável! 📷 📷: Reprodução/Internet #Barcelona #Kerolin #Raphinha #FutebolFeminino #OFutebolNãoPara♬ original sound - SportyNet
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα