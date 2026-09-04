Η Σαμπαλένκα ζήτησε να σταματήσει ο αγώνας της με την Ραχίμοβα στο US OPEN επειδή μύριζε κάνναβη στις εξέδρες
SPORTS
Αρίνα Σαμπαλένκα US OPEN Εύα Ασδεράκη

Η Σαμπαλένκα ζήτησε να σταματήσει ο αγώνας της με την Ραχίμοβα στο US OPEN επειδή μύριζε κάνναβη στις εξέδρες

Η διαιτητής Εύα Ασδεράκη επικοινώνησε με άνθρωπο της διοργάνωσης προκειμένου να μεταφέρει το παράπονο της Λευκορωσίδας Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη

Η Σαμπαλένκα ζήτησε να σταματήσει ο αγώνας της με την Ραχίμοβα στο US OPEN επειδή μύριζε κάνναβη στις εξέδρες
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Τη διακοπή του αγώνα της στο US OPEN με την Καμίλα Ραχίμοβα ζήτησε στο 3-0 του πρώτου σετ η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο λόγος ήταν πως στο κορτ μύριζε έντονα κάνναβη. 

Η μυρωδιά προερχόταν από τις εξέδρες και η Λευκορωσίδα Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη παραπονέθηκε στην Εύα Ασδεράκη που ήταν η διαιτητής του αγώνα. 

Η Ασδεράκη δε διέκοψε την αναμέτρηση αλλά επικοινώνησε με άνθρωπο της διοργάνωσης προκειμένου να μεταφέρει το παράπονο της Σαμπαλένκα. 

Η Λευκορωσίδα αν και ξεκίνησε εντυπωσιακά, δυσκολεύτηκε αλλά προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο με 6-3, 6-4. 

Αν και δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι και πρωτοφανές το φαινόμενο στο τουρνουά της Νέας Υόρκης. Στο παρελθόν, αθλητές όπως ο Τζόκοβιτς ή και ο Ζβέρεφ έχουν παραπονεθεί για έντονη μυρωδιά κάνναβης.  

Το κάπνισμα φυσικά δεν επιτρέπεται στις εγκαταστάσεις που διεξάγεται το US OPEN, παρόλα αυτά βρίσκονται δίπλα στο «Corona Park».

Με αποτέλεσμα να έχει αναφερθεί πως καπνός από τον περιβάλλοντα χώρο μεταφέρεται προς τα κορτ.
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