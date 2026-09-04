Μπέιλι: «Ας γράψουμε μαζί μια ακόμα χρυσή σελίδα για τον Ολυμπιακό», βίντεο
SPORTS
Λίον Μπέιλι Ολυμπιακός Τζαμάικα

Μπέιλι: «Ας γράψουμε μαζί μια ακόμα χρυσή σελίδα για τον Ολυμπιακό», βίντεο

Το βίντεο του Ολυμπιακού από την παρουσίαση του Τζαμαϊκανού

Μπέιλι: «Ας γράψουμε μαζί μια ακόμα χρυσή σελίδα για τον Ολυμπιακό», βίντεο
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Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμα ένα μεταγραφικό μπαμ αποκτώντας τον Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. 

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης (04/09), ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Γεννήθηκα στην Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές.

Αντιμετώπισα και δύσκολες. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μία νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο».

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