Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Μπέιλι: «Ας γράψουμε μαζί μια ακόμα χρυσή σελίδα για τον Ολυμπιακό», βίντεο
Μπέιλι: «Ας γράψουμε μαζί μια ακόμα χρυσή σελίδα για τον Ολυμπιακό», βίντεο
Το βίντεο του Ολυμπιακού από την παρουσίαση του Τζαμαϊκανού
Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμα ένα μεταγραφικό μπαμ αποκτώντας τον Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης (04/09), ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ.
Αναλυτικά:
«Γεννήθηκα στην Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές.
Αντιμετώπισα και δύσκολες. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μία νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο».
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης (04/09), ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ.
Αναλυτικά:
«Γεννήθηκα στην Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές.
Αντιμετώπισα και δύσκολες. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μία νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο».
The name is Bailey.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2026
Leon Bailey. Welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ 🇯🇲 pic.twitter.com/P9EJaD0HdT
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