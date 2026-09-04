Άντρια Αρχόνα για τη νέα ταινία Superman: Ο ενθουσιασμός για τη γυναίκα που υποδύομαι μου δίνει όλα όσα χρειάζομαι για να σηκώνομαι από το κρεβάτι
Άντρια Αρχόνα για τη νέα ταινία Superman: Ο ενθουσιασμός για τη γυναίκα που υποδύομαι μου δίνει όλα όσα χρειάζομαι για να σηκώνομαι από το κρεβάτι
Η 34χρονη ηθοποιός περιέγραψε το απαιτητικό πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για τον ρόλο της στο «Man of Tomorrow»
Κίνητρο για να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ξεκινήσει την καθημερινότητά της αποτελεί για την Άντρια Αρχόνα η συμμετοχή της στη νέα ταινία Superman. Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιον ρόλο θα υποδυθεί η ηθοποιός στο «Man of Tomorrow», η ίδια ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα γυμναστικής.
Η Αρχόνα περιέγραψε την εξαντλητική προπόνησή της και εξέφρασε τον «ενθουσιασμό» της για τον μυστηριώδη ρόλο της σε πρόσφατο βίντεο του Women’s Health. «Κάνω περίπου 45 λεπτά αερόβια άσκηση και μετά περίπου δύο ώρες βάρη. Μετά την προπόνηση τρώω κάτι… Στη συνέχεια κάνουμε έξι γύρους μποξ. Μετά ξανατρώω, και μετά τρώω, και τρώω, και πάω για ύπνο», εξήγησε.
Η 34χρονη ηθοποιός παρομοίασε αυτή την απαιτητική διαδικασία με κανονική δουλειά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το απολαμβάνω πραγματικά. Μου αρέσει η μεταμόρφωση, αλλά είναι σκληρή δουλειά. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο δυνατή, όμως είναι δύσκολο».
Ένα από τα πράγματα που της δίνουν δύναμη για να αντεπεξέλθει σε αυτή την έντονη σωματική πρόκληση είναι ο ρόλος της στο νέο σίκουελ του «Superman», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027. «Νομίζω ότι ο ενθουσιασμός που νιώθω για τη γυναίκα την οποία υποδύομαι μου δίνει όλα όσα χρειάζομαι για να σηκώνομαι από το κρεβάτι», είπε με νόημα η Αρχόνα. «Σωματικά είναι εξαντλητικό, αλλά όλα γίνονται για… το γενικότερο καλό».
Όπως συνηθίζεται στις ταινίες υπερηρώων, η ηθοποιός απέφυγε να αποκαλύψει οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τον χαρακτήρα της. Μάλιστα, όταν το Entertainment Weekly τη ρώτησε για τις σχετικές φήμες στο San Diego Comic-Con τον Ιούλιο, εκείνη αστειεύτηκε, προσποιούμενη ότι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το πλατό. «Νομίζω ότι θα φύγω τώρα», είπε.
Αν οι φήμες αποδειχθούν αληθινές, τότε η Αρχόνα θα αναλάβει τον ρόλο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα της Θεμίσκυρα στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC που δημιουργεί ο Τζέιμς Γκαν. Τον χαρακτήρα είχε υποδυθεί τελευταία στη μεγάλη οθόνη η Γκαλ Γκαντότ στην ταινία «Wonder Woman 1984» του 2020.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Αρχόνα περιέγραψε την εξαντλητική προπόνησή της και εξέφρασε τον «ενθουσιασμό» της για τον μυστηριώδη ρόλο της σε πρόσφατο βίντεο του Women’s Health. «Κάνω περίπου 45 λεπτά αερόβια άσκηση και μετά περίπου δύο ώρες βάρη. Μετά την προπόνηση τρώω κάτι… Στη συνέχεια κάνουμε έξι γύρους μποξ. Μετά ξανατρώω, και μετά τρώω, και τρώω, και πάω για ύπνο», εξήγησε.
Η 34χρονη ηθοποιός παρομοίασε αυτή την απαιτητική διαδικασία με κανονική δουλειά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το απολαμβάνω πραγματικά. Μου αρέσει η μεταμόρφωση, αλλά είναι σκληρή δουλειά. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο δυνατή, όμως είναι δύσκολο».
Adria Arjona is sharing her ‘excitement’ over her mysterious role in James Gunn’s ‘Superman’ sequel, ‘Man of Tomorrow,’ amid Wonder Woman casting rumors. https://t.co/ilWPuzNMlO— Entertainment Weekly (@EW) September 4, 2026
Όπως συνηθίζεται στις ταινίες υπερηρώων, η ηθοποιός απέφυγε να αποκαλύψει οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τον χαρακτήρα της. Μάλιστα, όταν το Entertainment Weekly τη ρώτησε για τις σχετικές φήμες στο San Diego Comic-Con τον Ιούλιο, εκείνη αστειεύτηκε, προσποιούμενη ότι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το πλατό. «Νομίζω ότι θα φύγω τώρα», είπε.
Αν οι φήμες αποδειχθούν αληθινές, τότε η Αρχόνα θα αναλάβει τον ρόλο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα της Θεμίσκυρα στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC που δημιουργεί ο Τζέιμς Γκαν. Τον χαρακτήρα είχε υποδυθεί τελευταία στη μεγάλη οθόνη η Γκαλ Γκαντότ στην ταινία «Wonder Woman 1984» του 2020.
Φωτογραφία: Shutterstock
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