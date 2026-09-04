Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Για συμφωνία Μπακασέτα και ΑΠΟΕΛ γράφουν στην Κύπρο
Για συμφωνία Μπακασέτα και ΑΠΟΕΛ γράφουν στην Κύπρο
Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από τη Μεγαλόνησο, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας θα συνεχίσει την καριέρα του στον «θρύλο» της Κύπρου
Το «σίριαλ» της υπόθεσης του Τάσου Μπακασέτας οδεύει προς ολοκλήρωση και ο αρχηγός της Εθνικής αναμένεται να γίνει κάτοικος Λευκωσίας.
Όπως αναφέρουν στην Κύπρο ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ και μάλιστα υποστηρίζουν πως το βράδυ της Παρασκευής (4/9), πιθανότατα τα μεσάνυχτα, αναμένεται στο Νησί της Αφροδίτης.
Όπως υποστηρίζουν στην Κύπρο υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών, ήτοι του Μπακασέτα, του ΑΠΟΕΛ και του Παναθηναϊκού, με τον captain του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
O διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό το 2024 και μετά από 2,5 σεζόν αποχωρεί, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ από την αρχή της προετοιμασίας κι εν τέλει ο «Μπάκα» φαίνεται πως βρήκε τον νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό στην Κύπρο.
Με τα πράσινα μέτρησε 100 εμφανίσεις, με 20 γκολ και 10 ασίστ, ενώ μετράει 82 συμμετοχές με το εθνόσημος και έχει σκοράρει 10 φορές.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Όπως αναφέρουν στην Κύπρο ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ και μάλιστα υποστηρίζουν πως το βράδυ της Παρασκευής (4/9), πιθανότατα τα μεσάνυχτα, αναμένεται στο Νησί της Αφροδίτης.
Όπως υποστηρίζουν στην Κύπρο υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των τριών πλευρών, ήτοι του Μπακασέτα, του ΑΠΟΕΛ και του Παναθηναϊκού, με τον captain του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
O διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό το 2024 και μετά από 2,5 σεζόν αποχωρεί, καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ από την αρχή της προετοιμασίας κι εν τέλει ο «Μπάκα» φαίνεται πως βρήκε τον νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό στην Κύπρο.
Με τα πράσινα μέτρησε 100 εμφανίσεις, με 20 γκολ και 10 ασίστ, ενώ μετράει 82 συμμετοχές με το εθνόσημος και έχει σκοράρει 10 φορές.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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