«Τσάμπα το Rebranding»: Η ΟΝΝΕΔ δημοσίευσε ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα, δείτε βίντεο

«Η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες», τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ