«Τσάμπα το Rebranding»: Η ΟΝΝΕΔ δημοσίευσε ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα, δείτε βίντεο
«Τσάμπα το Rebranding»: Η ΟΝΝΕΔ δημοσίευσε ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα, δείτε βίντεο
«Η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες», τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ
Μια ταινία μικρού μήκους με όνομα «Τσάμπα το Rebranding» δημοσίευσε η ΟΝΝΕΔ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ που πραγματοποίησε χθες στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ, «το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο στην εικόνα παρά την πολιτική ουσία. Κι αυτό γιατί η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες».
«Με άλλα λόγια, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξ ου και το μήνυμα της ταινίας: "Τσάμπα το rebranding"», σημειώνεται.
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ, «το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο στην εικόνα παρά την πολιτική ουσία. Κι αυτό γιατί η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες».
«Με άλλα λόγια, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξ ου και το μήνυμα της ταινίας: "Τσάμπα το rebranding"», σημειώνεται.
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