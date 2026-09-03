Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού οι Ουναΐ, Λούζα, Κάνγκουα, έμειναν εκτός Τσιριβέγια, Τσάβες
Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού οι Ουναΐ, Λούζα, Κάνγκουα, έμειναν εκτός Τσιριβέγια, Τσάβες
Στη λίστα των πρασίνων για το Conference League μπήκε και ο Κρίστιανσεν
Ο Παναθηναϊκός δήλωσε στην ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Conference League τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα μια και εκτός του Ουναΐ, μπήκαν κανονικά τόσο ο Λούζα όσο και οι Κάνγκουα, Κρίστιανσεν.
Ο Κάνγκουα βέβαια είχε αποκτηθεί καιρό πριν αλλά δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά μια και είχε κάνει συμμετοχές με την Χάποελ Μπερ Σεβά.
Στη λίστα που δηλώθηκε δεν είναι μέσα ο Τσάβες αλλά και ο Τσιριβέγια ενώ φυσικά απουσιάζουν σε σχέση με την προηγούμενη των προκριματικών και οι Τσέριν, Τουμπά, που έχουν ήδη αποχωρήσει από το ρόστερ.
Την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League αποτελούν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.
Ο Κάνγκουα βέβαια είχε αποκτηθεί καιρό πριν αλλά δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά μια και είχε κάνει συμμετοχές με την Χάποελ Μπερ Σεβά.
Στη λίστα που δηλώθηκε δεν είναι μέσα ο Τσάβες αλλά και ο Τσιριβέγια ενώ φυσικά απουσιάζουν σε σχέση με την προηγούμενη των προκριματικών και οι Τσέριν, Τουμπά, που έχουν ήδη αποχωρήσει από το ρόστερ.
Την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League αποτελούν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.
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