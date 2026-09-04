Volkswagen: 100.000 θέσεις στον βωμό της νέας εποχής – Η Κίνα αλλάζει τον χάρτη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας
Volkswagen: 100.000 θέσεις στον βωμό της νέας εποχής – Η Κίνα αλλάζει τον χάρτη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας
Ο όμιλος περιορίζει παραγωγή και μοντέλα, ενώ τέσσερα γερμανικά εργοστάσια μπαίνουν σε τροχιά σταδιακού τερματισμού
Η Volkswagen μπαίνει στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της σύγχρονης ιστορίας της, με περίπου 50.000 επιπλέον θέσεις εργασίας να βρίσκονται πλέον στο τραπέζι των περικοπών, πέραν των περίπου 50.000 που είχαν ήδη συμφωνηθεί στη Γερμανία.
Αν το σχέδιο εφαρμοστεί στο ανώτατο εύρος του, ο γερμανικός κολοσσός θα έχει προχωρήσει συνολικά σε μείωση που αγγίζει τις 100.000 θέσεις, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την κινεζική πίεση, το υψηλό ενεργειακό κόστος και την ακριβή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
Η πίεση πλέον δεν περιορίζεται στην Ασία. Τα κινεζικά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο και στην ευρωπαϊκή αγορά, αναγκάζοντας τις παραδοσιακές γερμανικές εταιρείες να επανεξετάσουν το σύνολο της παραγωγικής τους δομής.
Το γεγονός ότι ακόμη και το Τσβίκαου, ένα εργοστάσιο που είχε μετατραπεί ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, περιλαμβάνεται στον νέο σχεδιασμό δείχνει πόσο βαθιά είναι η κρίση προσαρμογής. Δεν πρόκειται απλώς για μετάβαση από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πρόκειται για συνολική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Η Κίνα δεν είναι πλέον μόνο αγορά, αλλά βιομηχανικός ανταγωνιστής. Η ενέργεια είναι ακριβότερη. Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί τεράστια κεφάλαια, χωρίς να εξασφαλίζει τα περιθώρια κέρδους του παρελθόντος. Και η ίδια η Volkswagen αναγκάζεται πλέον να παραδεχθεί ότι έχει περισσότερα εργοστάσια, περισσότερα μοντέλα και μεγαλύτερο κόστος από όσα μπορεί να αντέξει η νέα πραγματικότητα.
Γι' αυτό και οι περικοπές δεν είναι απλώς μια ακόμη είδηση απολύσεων. Είναι η ένδειξη ότι μια από τις εταιρείες που συμβόλισαν όσο λίγες τη βιομηχανική ισχύ της Γερμανίας αναγκάζεται πλέον να γίνει μικρότερη για να επιβιώσει. Και ίσως αυτή να είναι η πιο καθαρή εικόνα της νέας εποχής που έχει ήδη αρχίσει για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Αν το σχέδιο εφαρμοστεί στο ανώτατο εύρος του, ο γερμανικός κολοσσός θα έχει προχωρήσει συνολικά σε μείωση που αγγίζει τις 100.000 θέσεις, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την κινεζική πίεση, το υψηλό ενεργειακό κόστος και την ακριβή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
Η Κίνα από πελάτης έγινε αντίπαλοςΓια δεκαετίες η κινεζική αγορά ήταν μία από τις βασικές πηγές ανάπτυξης για τη Volkswagen. Σήμερα όμως οι κινεζικές εταιρείες έχουν περάσει από τον ρόλο του αγοραστή σε εκείνον του άμεσου ανταγωνιστή, έχοντας πλεονέκτημα στις μπαταρίες, στο λογισμικό και κυρίως στο κόστος.
Η πίεση πλέον δεν περιορίζεται στην Ασία. Τα κινεζικά ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο και στην ευρωπαϊκή αγορά, αναγκάζοντας τις παραδοσιακές γερμανικές εταιρείες να επανεξετάσουν το σύνολο της παραγωγικής τους δομής.
Λιγότερα μοντέλα, μικρότερα εργοστάσιαΗ Volkswagen σχεδιάζει να περιορίσει δραστικά τη γκάμα της, να μειώσει την πολυπλοκότητα στην παραγωγή και να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο στον οποίο δεν χρειάζεται πλέον να παράγει 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα τον χρόνο, αλλά περίπου 9 εκατομμύρια. Παράλληλα, τέσσερις γερμανικές μονάδες –σε Έμντεν, Τσβίκαου, Ανόβερο και Νέκαρζουλμ– βρίσκονται στον σχεδιασμό για σταδιακό τερματισμό της παραγωγής αυτοκινήτων την επόμενη δεκαετία.
Το γεγονός ότι ακόμη και το Τσβίκαου, ένα εργοστάσιο που είχε μετατραπεί ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, περιλαμβάνεται στον νέο σχεδιασμό δείχνει πόσο βαθιά είναι η κρίση προσαρμογής. Δεν πρόκειται απλώς για μετάβαση από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πρόκειται για συνολική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Δεν είναι μόνο πρόβλημα της VolkswagenΗ πραγματική σημασία της απόφασης ξεπερνά τον ίδιο τον όμιλο. Η Volkswagen αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του μεταπολεμικού γερμανικού οικονομικού μοντέλου, το οποίο στηρίχθηκε σε φθηνή ενέργεια, ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και τεράστιες εξαγωγές. Σήμερα και οι τρεις αυτοί πυλώνες δοκιμάζονται ταυτόχρονα.
Η Κίνα δεν είναι πλέον μόνο αγορά, αλλά βιομηχανικός ανταγωνιστής. Η ενέργεια είναι ακριβότερη. Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί τεράστια κεφάλαια, χωρίς να εξασφαλίζει τα περιθώρια κέρδους του παρελθόντος. Και η ίδια η Volkswagen αναγκάζεται πλέον να παραδεχθεί ότι έχει περισσότερα εργοστάσια, περισσότερα μοντέλα και μεγαλύτερο κόστος από όσα μπορεί να αντέξει η νέα πραγματικότητα.
Γι' αυτό και οι περικοπές δεν είναι απλώς μια ακόμη είδηση απολύσεων. Είναι η ένδειξη ότι μια από τις εταιρείες που συμβόλισαν όσο λίγες τη βιομηχανική ισχύ της Γερμανίας αναγκάζεται πλέον να γίνει μικρότερη για να επιβιώσει. Και ίσως αυτή να είναι η πιο καθαρή εικόνα της νέας εποχής που έχει ήδη αρχίσει για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα