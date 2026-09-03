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Ο Μπέιλι έρχεται τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό
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Ολυμπιακός Λίον Μπέιλι Άστον Βίλα Μεταγραφές

Ο Μπέιλι έρχεται τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ήδη ανακοινώσει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού εξτρέμ, ο οποίος δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα

Ο Μπέιλι έρχεται τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός περιμένει πλέον τον Λίον Μπέιλι στην Ελλάδα προκειμένου να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας. 

Να τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και να αρχίσει τις προπονήσεις με τους ερυθρόλευκους. Ο Μπέιλι αναμένεται στην Ελλάδα στις 00:35, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (4/9) στην Ελλάδα. 

Ο Ολυμπιακός, όπως είναι γνωστό, έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Άστον Βίλα. 

Ο Μπέιλι έχει υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών ενώ δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα. 

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ).

Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

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Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ.

Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλοσωρίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία».

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