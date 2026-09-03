ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League: Οι έξι που έμειναν εκτός
SPORTS
Ολυμπιακός Europa League Ευρωπαϊκή λίστα

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League: Οι έξι που έμειναν εκτός

«Μέσα» τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των ερυθρόλευκων

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League: Οι έξι που έμειναν εκτός
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός δήλωσε στην UEFA τη λίστα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τις αναμετρήσεις της League Phase του Europa League.

Εκτός λίστας έμειναν οι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Αντίθετα, στο ευρωπαϊκό ρόστερ συμπεριλήφθηκαν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Αρμάντο Γκονζάλες, Γκουστάβο Πουέρτα, Μάρκους Πέντερσεν και Λιόν Μπέιλι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο Europa League στις 16 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική της League Phase.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης