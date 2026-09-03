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Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League: Οι έξι που έμειναν εκτός
Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League: Οι έξι που έμειναν εκτός
«Μέσα» τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των ερυθρόλευκων
Ο Ολυμπιακός δήλωσε στην UEFA τη λίστα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για τις αναμετρήσεις της League Phase του Europa League.
Εκτός λίστας έμειναν οι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της διοργάνωσης.
Αντίθετα, στο ευρωπαϊκό ρόστερ συμπεριλήφθηκαν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Αρμάντο Γκονζάλες, Γκουστάβο Πουέρτα, Μάρκους Πέντερσεν και Λιόν Μπέιλι.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο Europa League στις 16 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική της League Phase.
Εκτός λίστας έμειναν οι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της διοργάνωσης.
Αντίθετα, στο ευρωπαϊκό ρόστερ συμπεριλήφθηκαν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Αρμάντο Γκονζάλες, Γκουστάβο Πουέρτα, Μάρκους Πέντερσεν και Λιόν Μπέιλι.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο Europa League στις 16 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική της League Phase.
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