Εντυπωσιάζει στα 73 του ο Τόνι Μπλερ με την εξαιρετική φυσική του κατάσταση, δείτε φωτογραφία από γυμναστήριο στην Ινδονησία

Ο Τόνι Μπλερ απέδειξε ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για έναν δραστήριο τρόπο ζωής, καθώς στα 73 του χρόνια εμφανίστηκε σε εξαιρετική φυσική κατάσταση σε φωτογραφία από γυμναστήριο στην Ινδονησία.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας πόζαρε χαμογελαστός μαζί με τον Σουλτάν Μπακτιάρ Νατζαμουντίν, πρόεδρο του Περιφερειακού Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου της Ινδονησίας, κατά τη διάρκεια κοινής προπόνησης στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Η εικόνα, που δημοσιεύθηκε στο Instagram, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον λόγω της εμφανώς καλής φυσικής κατάστασης του πρώην ηγέτη των Εργατικών, με τα γυμνασμένα χέρια του να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχολίων.
«Η σημερινή προπόνηση ήταν ξεχωριστή»
Ο Σουλτάν Μπακτιάρ Νατζαμουντίν, ο οποίος ηγείται της ινδονησιακής Γερουσίας και συναντά συχνά ξένους αξιωματούχους, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η προπόνηση με τον Τόνι Μπλερ ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία.
«Η σημερινή προπόνηση ήταν ξεχωριστή, καθώς είχα την ευκαιρία να γυμναστώ με τον κ. Τόνι Μπλερ, τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου», έγραψε χαρακτηριστικά.
Όπως σημείωσε, το κλίμα ήταν χαλαρό, με πολλές συζητήσεις και ανταλλαγή ιστοριών κατά τη διάρκεια της άσκησης.
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«Ακόμη και μέσα από κάτι τόσο απλό όσο η κοινή άσκηση, υπήρχαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις», πρόσθεσε.
Ο Μπλερ διατηρεί την άριστη φυσική του κατάσταση
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σημασία της άσκησης και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Η νέα φωτογραφία του από το γυμναστήριο επανέφερε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον για τη φυσική του κατάσταση, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία.
Ο Νατζαμουντίν έκλεισε την ανάρτησή του με ένα μήνυμα υπέρ της ενεργού ζωής: «Παραμείνετε δραστήριοι, παραμείνετε υγιείς και κρατήστε ψηλά το ηθικό σας».
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