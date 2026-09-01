Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Τρελή λίστα με 10 «βόμβες» ελεύθερους – Θα άλλαζαν τα πάντα στη Stoiximan Super League
Τρελή λίστα με 10 «βόμβες» ελεύθερους – Θα άλλαζαν τα πάντα στη Stoiximan Super League
Η μεταγραφική περίοδος μπορεί να βρίσκεται στο φινάλε της, όμως η αγορά των ελεύθερων παραμένει πάντοτε ανοιχτή για τις ελληνικές ομάδες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου
Θεωρητικά, λοιπόν, υπάρχει ακόμη χρόνος. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
Για έναν παίκτη που θα αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου, η άμεση προσαρμογή και η είσοδος σε αγωνιστικό ρυθμό δεν είναι δεδομένες. Ειδικά όταν πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός κανονικής προετοιμασίας και προπονήσεων.
Γι’ αυτό και, μεταξύ μας, ό,τι μεγάλο είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα. Αν μια ελληνική ομάδα θέλει πραγματικά να κάνει τη διαφορά με έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή, το επόμενο διάστημα είναι καθοριστικό.
Και η αγορά έχει ορισμένα ονόματα που, αν εμφανίζονταν ξαφνικά στη Stoiximan Super League, θα μπορούσαν να προκαλέσουν πραγματικό… μεταγραφικό σεισμό.
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Για έναν παίκτη που θα αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου, η άμεση προσαρμογή και η είσοδος σε αγωνιστικό ρυθμό δεν είναι δεδομένες. Ειδικά όταν πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός κανονικής προετοιμασίας και προπονήσεων.
Γι’ αυτό και, μεταξύ μας, ό,τι μεγάλο είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα. Αν μια ελληνική ομάδα θέλει πραγματικά να κάνει τη διαφορά με έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή, το επόμενο διάστημα είναι καθοριστικό.
Και η αγορά έχει ορισμένα ονόματα που, αν εμφανίζονταν ξαφνικά στη Stoiximan Super League, θα μπορούσαν να προκαλέσουν πραγματικό… μεταγραφικό σεισμό.
Διαβάστε πρόσφατα: https://monobala.gr
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