Τρελή λίστα με 10 «βόμβες» ελεύθερους – Θα άλλαζαν τα πάντα στη Stoiximan Super League

Η μεταγραφική περίοδος μπορεί να βρίσκεται στο φινάλε της, όμως η αγορά των ελεύθερων παραμένει πάντοτε ανοιχτή για τις ελληνικές ομάδες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου