Του έδινε κλωτσιές στο νεφρό, ήταν κάτω και δεν μπορούσε να μιλήσει, λένε αυτόπτες μάρτυρες για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στα Βριλήσσια
Του έδινε κλωτσιές στο νεφρό, ήταν κάτω και δεν μπορούσε να μιλήσει, λένε αυτόπτες μάρτυρες για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στα Βριλήσσια
Ο έφηβος κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του
Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως ο δράστης χτυπούσε με κλωτσιές τον έφηβο στην κοιλιακή χώρα.
Από την επίθεση ο 14χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του
«Ξέρω για το νεφρό του, ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Του έδινε κλωτσιές εκεί που είναι το νεφρό και μια μπουνιά στο μάτι», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού στον ΑΝΤ1. Όπως είπε, «προχθές το βράδυ το παιδί είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Αυτό που έγινε ήταν να πάει ο άλλος να τον βρει και να τον χτυπήσει».
«Τα παιδιά είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις. Αυτό που ήθελαν να κάνουν, το ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους», ανέφερε. Ακόμα ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως ο 14χρονος «ήταν κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει» και «ήταν πολλά παιδιά αλλά ήταν μεταξύ των δύο».
Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Από την επίθεση ο 14χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του
«Ξέρω για το νεφρό του, ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Του έδινε κλωτσιές εκεί που είναι το νεφρό και μια μπουνιά στο μάτι», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού στον ΑΝΤ1. Όπως είπε, «προχθές το βράδυ το παιδί είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Αυτό που έγινε ήταν να πάει ο άλλος να τον βρει και να τον χτυπήσει».
«Τα παιδιά είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις. Αυτό που ήθελαν να κάνουν, το ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους», ανέφερε. Ακόμα ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως ο 14χρονος «ήταν κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει» και «ήταν πολλά παιδιά αλλά ήταν μεταξύ των δύο».
Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
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