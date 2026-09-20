Μπέος για τη διαιτησία στο Βόλος-ΑΕΚ: «Αλλοίωση αποτελέσματος»
SPORTS
Αχιλλέας Μπέος Βόλος ΑΕΚ

Μπέος για τη διαιτησία στο Βόλος-ΑΕΚ: «Αλλοίωση αποτελέσματος»

Ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία του αγώνα Βόλος-ΑΕΚ

Μπέος για τη διαιτησία στο Βόλος-ΑΕΚ: «Αλλοίωση αποτελέσματος»
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Με αναρτήσεις του στο facebook ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

«Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλοίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του οφ σάιντ υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή – πέναλτι, που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζήλος. Ντροπή σας. Κουράστηκα μαζί σας…», ανάφερε ο Αχιλλέας Μπέος.

Στη δεύτερη ανάρτηση του ο Δήμαρχος του Βόλου έγραψε: «Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Η σφαγή των αμνών. Πληροφορήθηκα ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίχτηκαν πολλα λεφτά στο διπλό. Τζηλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν από την εισαγγελία, αν και εφόσον συμμετέχουν…».


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