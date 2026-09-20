Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας», βίντεο

Η ΑΕΚ πήρε πολύ σημαντική νίκη με λυτρωτή τον Γιόβιτς στο 88', 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα παραδέχθηκε ότι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη κυρίως για την ψυχολογία της ομάδας, ενώ σημείωσε και την σημασία της διακοπής για τις εθνικές:«Οντως πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Οι παίκτες έβγαλαν την ενέργεια που θέλαμε. Δεν μπήκαμε καλά στα 15 λεπτά. Μετά κυριαρχήσαμε. Είχαμε τον έλεγχο. Προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη.Έρχεται αυτό το διάλλειμα 3 εβδομάδων. Είναι νέο και για μένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ γιατί θα φύγουν πολλοί διεθνείς.Θα δώσουμε φιλικά με Παναιτωλικό και Καλλιθέα. Πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα».