Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας», βίντεο
SPORTS
Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ Βόλος Super League 1

Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας», βίντεο

Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο

Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας», βίντεο
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Η ΑΕΚ πήρε πολύ σημαντική νίκη με λυτρωτή τον Γιόβιτς στο 88', 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. 

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα παραδέχθηκε ότι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη κυρίως για την ψυχολογία της ομάδας, ενώ σημείωσε και την σημασία της διακοπής για τις εθνικές:

Αναλυτικά όσα είπε:

«Οντως πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Οι παίκτες έβγαλαν την ενέργεια που θέλαμε. Δεν μπήκαμε καλά στα 15 λεπτά. Μετά κυριαρχήσαμε. Είχαμε τον έλεγχο. Προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη.

Έρχεται αυτό το διάλλειμα 3 εβδομάδων. Είναι νέο και για μένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ γιατί θα φύγουν πολλοί διεθνείς.

Θα δώσουμε φιλικά με Παναιτωλικό και Καλλιθέα. Πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα».

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