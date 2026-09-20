Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας», βίντεο
Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας», βίντεο
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο
Η ΑΕΚ πήρε πολύ σημαντική νίκη με λυτρωτή τον Γιόβιτς στο 88', 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα παραδέχθηκε ότι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη κυρίως για την ψυχολογία της ομάδας, ενώ σημείωσε και την σημασία της διακοπής για τις εθνικές:
Αναλυτικά όσα είπε:
«Οντως πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Οι παίκτες έβγαλαν την ενέργεια που θέλαμε. Δεν μπήκαμε καλά στα 15 λεπτά. Μετά κυριαρχήσαμε. Είχαμε τον έλεγχο. Προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη.
Έρχεται αυτό το διάλλειμα 3 εβδομάδων. Είναι νέο και για μένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ γιατί θα φύγουν πολλοί διεθνείς.
Θα δώσουμε φιλικά με Παναιτωλικό και Καλλιθέα. Πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα».
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα παραδέχθηκε ότι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη κυρίως για την ψυχολογία της ομάδας, ενώ σημείωσε και την σημασία της διακοπής για τις εθνικές:
Αναλυτικά όσα είπε:
«Οντως πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Οι παίκτες έβγαλαν την ενέργεια που θέλαμε. Δεν μπήκαμε καλά στα 15 λεπτά. Μετά κυριαρχήσαμε. Είχαμε τον έλεγχο. Προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη.
Έρχεται αυτό το διάλλειμα 3 εβδομάδων. Είναι νέο και για μένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να στεναχωρηθώ γιατί θα φύγουν πολλοί διεθνείς.
Θα δώσουμε φιλικά με Παναιτωλικό και Καλλιθέα. Πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα».
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