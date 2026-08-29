Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Φάληρο, 2η αγωνιστική στη Μασσαλία: Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League
Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Φάληρο, 2η αγωνιστική στη Μασσαλία: Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), ο οποίος έμαθε τη σειρά των αγώνων του στη League Phase του Europa League
Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της League Phase του Europa League και την επομένη έγινε γνωστό και το ακριβές πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή πορεία για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στη Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ ένα μήνα αργότερα ταξιδεύει στη Μασσαλία για την κόντρα απέναντι στη Μαρσέιγ.
Για την 3η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα τη Σπάρτα Πράγας στις 22 Οκτωβρίου, ενώ στις αρχές Νοέμβρη ταξιδεύει στη Γαλλία για το απαιτητικό ματς κόντρα στη Ρεν.
Στις 26 του ίδιου μήνα υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και δυο εβδομάδες αργότερα ακολουθεί το εκτός έδρας ματς απέναντι στην Τσέλιε.
Στις 21 Ιανουαρίου του 2027 φιλοξενεί την Χόφενχαϊμ εντός έδρας, ενώ το πρόγραμμα της League Phase ολοκληρώνεται μια εβδομάδα μετά στο γήπεδο της Τορέενσε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League
16 Σεπτεμβρίου 2026, (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Εντός)
15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ (Εκτός)
22 Οκτωβρίου 2026, 22:00 — Σπάρτα Πράγας (Εντός)
5 Νοεμβρίου 2026, (19:45) — Ρεν (Εκτός)
26 Νοεμβρίου 2026, (19:45) — Μίλαν (Εντός)
10 Δεκεμβρίου 2026, (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)
21 Ιανουαρίου 2027, (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)
Συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή πορεία για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στη Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ ένα μήνα αργότερα ταξιδεύει στη Μασσαλία για την κόντρα απέναντι στη Μαρσέιγ.
Για την 3η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα τη Σπάρτα Πράγας στις 22 Οκτωβρίου, ενώ στις αρχές Νοέμβρη ταξιδεύει στη Γαλλία για το απαιτητικό ματς κόντρα στη Ρεν.
Στις 26 του ίδιου μήνα υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και δυο εβδομάδες αργότερα ακολουθεί το εκτός έδρας ματς απέναντι στην Τσέλιε.
Στις 21 Ιανουαρίου του 2027 φιλοξενεί την Χόφενχαϊμ εντός έδρας, ενώ το πρόγραμμα της League Phase ολοκληρώνεται μια εβδομάδα μετά στο γήπεδο της Τορέενσε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League
16 Σεπτεμβρίου 2026, (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Εντός)
15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ (Εκτός)
22 Οκτωβρίου 2026, 22:00 — Σπάρτα Πράγας (Εντός)
5 Νοεμβρίου 2026, (19:45) — Ρεν (Εκτός)
26 Νοεμβρίου 2026, (19:45) — Μίλαν (Εντός)
10 Δεκεμβρίου 2026, (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)
21 Ιανουαρίου 2027, (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)
28 Ιανουαρίου 2027, (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)
🔴⚪📅 Save the dates!#OlympiacosFC pic.twitter.com/rIEbFc2dzN— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 29, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα