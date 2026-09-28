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Κάγια Κάλας: Η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες ενέργειες δολιοφθοράς, η αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα χρειάζεται πλοία
Κάγια Κάλας: Η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες ενέργειες δολιοφθοράς, η αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα χρειάζεται πλοία
Κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στην αποστολή
Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει κι άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.
«Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή διότι βλέπουμε στις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ρωσία σχεδιάζει κι άλλες ενέργειες σαμποτάζ και επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας μας - για να διχάσει την κοινωνία μας, να εκφοβίσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία», δήλωσε η Κάλας πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Η Κάγια Κάλας δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα πλοία ώστε να καταστεί επιχειρησιακή η αποστολή της με την ονομασία «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Μιλώντας κατά την άφιξή της στη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Άμυνας, η Κάλας δήλωσε ότι καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στην αποστολή, όμως δεν έχει λάβει ακόμα νέες σχετικές δεσμεύσεις.
«Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή διότι βλέπουμε στις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ρωσία σχεδιάζει κι άλλες ενέργειες σαμποτάζ και επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας μας - για να διχάσει την κοινωνία μας, να εκφοβίσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία», δήλωσε η Κάλας πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Η Κάγια Κάλας δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα πλοία ώστε να καταστεί επιχειρησιακή η αποστολή της με την ονομασία «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Μιλώντας κατά την άφιξή της στη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Άμυνας, η Κάλας δήλωσε ότι καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στην αποστολή, όμως δεν έχει λάβει ακόμα νέες σχετικές δεσμεύσεις.
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