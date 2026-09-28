Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Χαλάνδρι: Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Κώστα Βάρναλη
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Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Χαλάνδρι: Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Κώστα Βάρναλη

Όπως είναι φυσικό η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη

Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Χαλάνδρι: Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Κώστα Βάρναλη
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην περιοχή του Χαλανδρίου, καθώς έχει διακοπεί η διέλευση στην οδό Κώστα Βάρναλη λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Κώστα Βάρναλη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως το ύψος της οδού Ανδρέα Γκίνη.

Όπως είναι φυσικό η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης λίγο μετά τις 11.00:

Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο Χαλάνδρι: Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Κώστα Βάρναλη
1 ΣΧΟΛΙΟ

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