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Ο Σαμαράς επιστρέφει στα γήπεδα μετά από 8 χρόνια: Η ομάδα-έκπληξη που τον απέκτησε
Ο Σαμαράς επιστρέφει στα γήπεδα μετά από 8 χρόνια: Η ομάδα-έκπληξη που τον απέκτησε
O Γιωργός Σαμαράς αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση με ομάδα έκπληξη που αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου Κρήτης
Οκτώ χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο Γιώργος Σαμαράς αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό δράση με μία ομάδα που σχετίζεται με τον ΟΦΗ και αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα του Ηρακλείου Κρήτης.
Αναλυτικότερα, ο άλλοτε επιθετικός της Σέλτικ υπέγραψε με τους Snakes FC. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες από μία μερίδα των πιστών οπαδών του ΟΦΗ, ονόματι Λέσχη SNAKES ΘΥΡΑ 4 1986. Σκοπός τους ήταν η δημιουργία μίας ομάδας που θα προέρχεται αποκλειστικά από τα σπλάχνα των Κρητικών και η οποία θα αγωνίζεται από τη φετινή σεζόν στα τοπικά του Ηρακλείου.
Και απ΄ότι φαίνεται όχι μόνο θα αγωνίζεται, αλλά θα πρωταγωνιστεί. Και πως να μην πρωταγωνιστεί άλλωστε, αφού θα έχει την συμβολή ενός ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο τόσο σε συλλόγους όσο και με την εθνική, ο οποίος στα 41 του χρόνια είναι έτοιμος για μία νέα εμπειρία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Snakes FC:
«Η SNAKES FC βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά στην ομάδα μας, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και σημαντικές προσωπικότητες που έχει αναδείξει το κρητικό και ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Γιώργος Σαμαράς αποτελεί έναν άνθρωπο με σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα σπουδαίων συλλόγων και έχοντας καταγράψει σημαντικές παρουσίες με την Εθνική Ελλάδας.
Η εμπειρία,η ποιότητα,η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν ξεχωριστή αξία στην οικογένεια της SNAKES FC.
Για τον σύλλογό μας, η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη μεταγραφική κίνηση, αποτελεί μία συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο και πλέον επιλέγει να αποτελέσει μέρος της δικής μας προσπάθειας.
Η SNAKES FC συνεχίζει να χτίζει με σταθερά βήματα το μέλλον της,επενδύοντας σε ανθρώπους με προσωπικότητα, εμπειρία και πραγματική σχέση με το ποδόσφαιρο.
Γιώργο Σαμαρά, σε καλωσορίζουμε στη SNAKES FC και στην οικογένειά μας.
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή διαδρομή.
Αναλυτικότερα, ο άλλοτε επιθετικός της Σέλτικ υπέγραψε με τους Snakes FC. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες από μία μερίδα των πιστών οπαδών του ΟΦΗ, ονόματι Λέσχη SNAKES ΘΥΡΑ 4 1986. Σκοπός τους ήταν η δημιουργία μίας ομάδας που θα προέρχεται αποκλειστικά από τα σπλάχνα των Κρητικών και η οποία θα αγωνίζεται από τη φετινή σεζόν στα τοπικά του Ηρακλείου.
Και απ΄ότι φαίνεται όχι μόνο θα αγωνίζεται, αλλά θα πρωταγωνιστεί. Και πως να μην πρωταγωνιστεί άλλωστε, αφού θα έχει την συμβολή ενός ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο τόσο σε συλλόγους όσο και με την εθνική, ο οποίος στα 41 του χρόνια είναι έτοιμος για μία νέα εμπειρία.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Snakes FC:
«Η SNAKES FC βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του Γιώργου Σαμαρά στην ομάδα μας, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και σημαντικές προσωπικότητες που έχει αναδείξει το κρητικό και ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Γιώργος Σαμαράς αποτελεί έναν άνθρωπο με σημαντική ποδοσφαιρική διαδρομή, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα σπουδαίων συλλόγων και έχοντας καταγράψει σημαντικές παρουσίες με την Εθνική Ελλάδας.
Η εμπειρία,η ποιότητα,η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν στοιχεία που προσδίδουν ξεχωριστή αξία στην οικογένεια της SNAKES FC.
Για τον σύλλογό μας, η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη μεταγραφική κίνηση, αποτελεί μία συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο και πλέον επιλέγει να αποτελέσει μέρος της δικής μας προσπάθειας.
Η SNAKES FC συνεχίζει να χτίζει με σταθερά βήματα το μέλλον της,επενδύοντας σε ανθρώπους με προσωπικότητα, εμπειρία και πραγματική σχέση με το ποδόσφαιρο.
Γιώργο Σαμαρά, σε καλωσορίζουμε στη SNAKES FC και στην οικογένειά μας.
Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή διαδρομή.
Καλώς ήρθες».
πηγή: gazzetta
πηγή: gazzetta
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