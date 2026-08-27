Κορυφαίος ο Κωστούλας στην πρόκριση της Μπράιτον στη League Phase του Conference League: Γκολ και ασίστ στο 4-0 επί της Τρόμσο, δείτε βίντεο
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Μπάμπης Κωστούλας Μπράιτον Τρόμσο Conference League

Κορυφαίος ο Κωστούλας στην πρόκριση της Μπράιτον στη League Phase του Conference League: Γκολ και ασίστ στο 4-0 επί της Τρόμσο, δείτε βίντεο

Η Μπράιτον νίκησε 4-0 την Τρόμσο και προκρίθηκε για δεύτερη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Κορυφαίος ο Κωστούλας στην πρόκριση της Μπράιτον στη League Phase του Conference League: Γκολ και ασίστ στο 4-0 επί της Τρόμσο, δείτε βίντεο
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Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Νορβηγία, η Μπράιτον υποδέχθηκε την Τρόμσο για το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο θα έκρινε το... εισιτήριο για την League Phase του Conference League.

Αυτός που άνοιξε το σκορ για την αγγλική ομάδα, ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή.

Η Μπράιτον επιβλήθηκε με 4-0 της Τρόμσο και ο νεαρός Έλληνας επιθετικός πέτυχε γκολ και έδωσε και ασίστ. 

Έτσι οι γλάροι προκρίθηκαν στη League Phase του Conference League, όπου θα μάθουν τους αντιπάλους τους αύριο στις 15:00.


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