Κορυφαίος ο Κωστούλας στην πρόκριση της Μπράιτον στη League Phase του Conference League: Γκολ και ασίστ στο 4-0 επί της Τρόμσο, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brighton & Hove Albion FC (@officialbhafc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brighton & Hove Albion FC (@officialbhafc)

Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Νορβηγία, η Μπράιτον υποδέχθηκε την Τρόμσο για το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο θα έκρινε το... εισιτήριο για την League Phase του Conference League.Αυτός που άνοιξε το σκορ για την αγγλική ομάδα, ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή.Η Μπράιτον επιβλήθηκε με 4-0 της Τρόμσο και ο νεαρός Έλληνας επιθετικός πέτυχε γκολ και έδωσε και ασίστ.Έτσι οι γλάροι προκρίθηκαν στη League Phase του Conference League, όπου θα μάθουν τους αντιπάλους τους αύριο στις 15:00.