Απολαυστικός Ρότα: Τώρα θέλω Τζόλη και Κωνσταντέλια - Καρέτσα, να δυσκολέψω τους φίλους μου
Απολαυστικός Ρότα: Τώρα θέλω Τζόλη και Κωνσταντέλια - Καρέτσα, να δυσκολέψω τους φίλους μου
Φοβερές δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Λέφσκι Σόφιας
Ο Λάζαρος Ρότα μετά την εμφατική επικράτηση της ΑΕΚ στο ματς με τη Λέφσκι είπε στο MEGA: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένας βασικός στόχος. Όλοι το θέλαμε. Είναι μία δύσκολη διοργάνωση και παίζεις με τις καλύτερες ομάδες. Το να χαρακτηρίσουμε εύκολο ένα παιχνίδι είναι και λίγο άσχημο για την αντίπαλη ομάδα.
» Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο. Εμείς το κάναμε εύκολο.
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» Έχω Άρσεναλ (ως προτίμηση). Θέλω τον Τζόλη στην πλευρά μου και Κωνσταντέλια - Καρέτσα. Θα βλέπουν τις δηλώσεις. Ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Να τους δυσκολέψω».
gazzetta.gr
» Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο. Εμείς το κάναμε εύκολο.
» Έχω Άρσεναλ (ως προτίμηση). Θέλω τον Τζόλη στην πλευρά μου και Κωνσταντέλια - Καρέτσα. Θα βλέπουν τις δηλώσεις. Ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Να τους δυσκολέψω».
gazzetta.gr
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