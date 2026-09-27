Η πρώτη θανατοποινίτισσα στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια ζητά να την εκτελέσουν γυναίκες

Η 50χρονη Κρίστα Πάικ επικαλείται ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης και μετατραυματικό στρες – Η οικογένεια του θύματος μιλά για «ειδική μεταχείριση»

Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που πρόκειται να εκτελεστεί στην πολιτεία του



Η 50χρονη







Η υπόθεση που συγκλόνισε το Τενεσί Η Κρίστα Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν καταδικάστηκε για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία της 19χρονης Μέγκαν Σλέμερ, συμφοιτήτριάς της στο πρόγραμμα Job Corps.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 12 Ιανουαρίου 1995 η Πάικ παρέσυρε τη νεαρή γυναίκα σε απομονωμένο σημείο στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Τενεσί στο Νόξβιλ, όπου μαζί με τον τότε σύντροφό της της επιτέθηκαν και τη σκότωσαν.



Η Πάικ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και συνωμοσία για διάπραξη φόνου και στις 30 Μαρτίου 1996 καταδικάστηκε σε θάνατο, αποτελώντας μία από τις νεότερες γυναίκες στις ΗΠΑ που έλαβαν θανατική ποινή.



Κλείσιμο Οι δικηγόροι ζητούν επιείκεια Παράλληλα με το αίτημα για τον τρόπο εκτέλεσης, η νομική της ομάδα έχει καταθέσει αίτημα στον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, ζητώντας να της απονεμηθεί χάρη και η ποινή να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.



Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η παιδική ηλικία της Πάικ σημαδεύτηκε από σεξουαλική και σωματική κακοποίηση, παραμέληση και ενδοοικογενειακή βία, στοιχεία που, όπως αναφέρουν, δεν παρουσιάστηκαν ποτέ πλήρως στο δικαστήριο.



Στην αίτηση των 226 σελίδων αναφέρεται ότι η Πάικ είχε υποστεί κακοποίηση σε μικρή ηλικία, ενώ αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και μετατραυματικό στρες.



Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογούν τη δολοφονία, αλλά θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει την απόφαση των ενόρκων για την επιβολή της θανατικής ποινής.



, η πρώτη γυναίκα που πρόκειται να εκτελεστεί στην πολιτεία του Τενεσί εδώ και περίπου 200 χρόνια, ζητά η διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από γυναίκες.Η 50χρονη θανατοποινίτισσα, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζει ότι η παρουσία ανδρών κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής της θα μπορούσε να της προκαλέσει έντονη ψυχολογική επιβάρυνση, λόγω του ιστορικού κακοποίησης που επικαλείται.Σε περίπτωση που το αίτημά της δεν γίνει δεκτό, η Πάικ αναμένεται να ζητήσει ως εναλλακτική μέθοδο εκτέλεσης τον απαγχονισμό.Η Κρίστα Πάικ ήταν μόλις 18 ετών όταν καταδικάστηκε για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία της, συμφοιτήτριάς της στο πρόγραμμα Job Corps.Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 12 Ιανουαρίου 1995 η Πάικ παρέσυρε τη νεαρή γυναίκα σε απομονωμένο σημείο στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Τενεσί στο Νόξβιλ, όπου μαζί με τον τότε σύντροφό της της επιτέθηκαν και τη σκότωσαν.Η Πάικ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και συνωμοσία για διάπραξη φόνου και στις 30 Μαρτίου 1996 καταδικάστηκε σε θάνατο, αποτελώντας μία από τις νεότερες γυναίκες στις ΗΠΑ που έλαβαν θανατική ποινή.Παράλληλα με το αίτημα για τον τρόπο εκτέλεσης, η νομική της ομάδα έχει καταθέσει αίτημαζητώντας να της απονεμηθεί χάρη και η ποινή να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η παιδική ηλικία της Πάικ σημαδεύτηκε από σεξουαλική και σωματική κακοποίηση, παραμέληση και ενδοοικογενειακή βία, στοιχεία που, όπως αναφέρουν, δεν παρουσιάστηκαν ποτέ πλήρως στο δικαστήριο.Στην αίτηση των 226 σελίδων αναφέρεται ότι η Πάικ είχε υποστεί κακοποίηση σε μικρή ηλικία, ενώ αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και μετατραυματικό στρες.Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογούν τη δολοφονία, αλλά θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει την απόφαση των ενόρκων για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η αντίδραση της οικογένειας του θύματος Η μητέρα της Μέγκαν Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, απέρριψε το αίτημα της Πάικ, χαρακτηρίζοντάς το προσπάθεια αποφυγής της εκτέλεσης «Δεν πιστεύω ότι πρέπει να της επιτραπεί ειδική μεταχείριση», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η καταδικασμένη «δεν σκέφτηκε ποτέ τι πέρασε η κόρη της».



Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου και, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει την πρώτη εκτέλεση γυναίκας στην πολιτεία του Τενεσί εδώ και δύο αιώνες.