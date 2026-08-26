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Ματέους για Κωνσταντέλια και Καρέτσα: «Πήγα διακοπές στην Ελλάδα και μιλούσαν όλοι γι' αυτούς, είναι εξαιρετικοί»
Ματέους για Κωνσταντέλια και Καρέτσα: «Πήγα διακοπές στην Ελλάδα και μιλούσαν όλοι γι' αυτούς, είναι εξαιρετικοί»
Ο Γερμανός θρύλος του ποδοσφαίρου μίλησε για την ενίσχυση των Βεστφαλών με τους δύο θαυματουργούς Έλληνες ποδοσφαιριστές
Η Ντόρτμουντ στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, απέκτησε δύο από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα, συνθέτοντας ένα πολύ δυνατό ελληνικό δίδυμο για λογαριασμό των Γερμανών.
Μάλιστα, οι δύο Έλληνες μεσοεπιθετικοί πραγματοποίησαν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους Βεστφαλούς, κόντρα στην Μπάγερν για το Super Cup Γερμανίας στο οποίο ηττήθηκε η ομάδα τους με 2-1.
Ο πρώην εμβληματικός χαφ της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Γερμανίας, Λόταρ Ματέους, αποθέωσε τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, λέγοντας πως ήταν διακοπές στην Ελλάδα και ότι όλοι μιλούσαν για τους δύο ποδοσφαιριστές της Ντόρτμουντ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ματέους για το δίδυμο Κωνσταντέλια – Καρέτσα:
«Πέρυσι είχα πει ότι η Μπάγερν θα κατακτήσει τον τίτλο με διαφορά τουλάχιστον 15 βαθμών.
Τελικά η διαφορά ήταν 16. Και αυτή τη σεζόν θα τερματίσει με τουλάχιστον δέκα βαθμούς περισσότερους από τους αντιπάλους της.
Ακόμη και στην πρόσφατη νίκη με 2-1 στο Super Cup εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ, οι Βαυαροί έδειξαν την ποιότητα και τη νοοτροπία που διαθέτουν.
Οι Βεστφαλοί έχασαν σημαντικούς παίκτες, αλλά ενισχύθηκαν πολύ καλά.
Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας είναι νέοι, φρέσκοι παίκτες και οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Ήμουν διακοπές στην Ελλάδα και όλοι μιλούσαν γι’ αυτούς.»
Μάλιστα, οι δύο Έλληνες μεσοεπιθετικοί πραγματοποίησαν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους Βεστφαλούς, κόντρα στην Μπάγερν για το Super Cup Γερμανίας στο οποίο ηττήθηκε η ομάδα τους με 2-1.
Ο πρώην εμβληματικός χαφ της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Γερμανίας, Λόταρ Ματέους, αποθέωσε τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, λέγοντας πως ήταν διακοπές στην Ελλάδα και ότι όλοι μιλούσαν για τους δύο ποδοσφαιριστές της Ντόρτμουντ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ματέους για το δίδυμο Κωνσταντέλια – Καρέτσα:
«Πέρυσι είχα πει ότι η Μπάγερν θα κατακτήσει τον τίτλο με διαφορά τουλάχιστον 15 βαθμών.
Τελικά η διαφορά ήταν 16. Και αυτή τη σεζόν θα τερματίσει με τουλάχιστον δέκα βαθμούς περισσότερους από τους αντιπάλους της.
Ακόμη και στην πρόσφατη νίκη με 2-1 στο Super Cup εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ, οι Βαυαροί έδειξαν την ποιότητα και τη νοοτροπία που διαθέτουν.
Οι Βεστφαλοί έχασαν σημαντικούς παίκτες, αλλά ενισχύθηκαν πολύ καλά.
Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας είναι νέοι, φρέσκοι παίκτες και οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Ήμουν διακοπές στην Ελλάδα και όλοι μιλούσαν γι’ αυτούς.»
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