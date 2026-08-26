Ξεκάθαροι στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χουλιάν Άλβαρεζ: Δεν θα πουληθεί στην Μπαρτσελόνα
Ξεκάθαροι στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χουλιάν Άλβαρεζ: Δεν θα πουληθεί στην Μπαρτσελόνα
Το σίριαλ ανάμεσα στον Αργεντίνο επιθετικό και τους «ροχιμπλάνκος» συνεχίζεται με αμείωτη ένταση
Το μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού μετά το Μουντιάλ είναι αν θα φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Χουλιάν Άλβαρεζ.
Ο διεθνής Αργεντίνος επιθετικός έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την Μπαρτσελόνα αλλά διάφοροι χειρισμοί έχουν φέρει την υπόθεση σε αδιέξοδο.
Ο Άλβαρεζ και το περιβάλλον του μάλλον άκομψα έχουν διαμηνύσει «στη Βαρκελώνη ή πουθενά» και αυτό δεν αρέσει στους ανθρώπους της Ατλέτικο.
«Η πιθανότητα να πουληθεί ο Χούλιαν Άλβαρεζ στη Βαρκελώνη είναι 0%. Ο παίκτης παρουσιάζεται ως θύμα, αλλά τα μόνα θύματα της υπόθεσης είμαστε εμείς. Πρόκειται για θέμα αξιοπρέπειας» είναι αυτά που βγαίνουν από τους «ροχιμπλάνκος».
Κάτι που δείχνει πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, η υπόθεση της μεταγραφής του Άλβαρεζ είναι δύσκολη.
Ο διεθνής Αργεντίνος επιθετικός έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την Μπαρτσελόνα αλλά διάφοροι χειρισμοί έχουν φέρει την υπόθεση σε αδιέξοδο.
Ο Άλβαρεζ και το περιβάλλον του μάλλον άκομψα έχουν διαμηνύσει «στη Βαρκελώνη ή πουθενά» και αυτό δεν αρέσει στους ανθρώπους της Ατλέτικο.
«Η πιθανότητα να πουληθεί ο Χούλιαν Άλβαρεζ στη Βαρκελώνη είναι 0%. Ο παίκτης παρουσιάζεται ως θύμα, αλλά τα μόνα θύματα της υπόθεσης είμαστε εμείς. Πρόκειται για θέμα αξιοπρέπειας» είναι αυτά που βγαίνουν από τους «ροχιμπλάνκος».
Κάτι που δείχνει πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, η υπόθεση της μεταγραφής του Άλβαρεζ είναι δύσκολη.
🚨🔴⚪️ Atlético Madrid statement to Marca: “There is a 0% chance of selling Julián Álvarez to Barcelona”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2026
“The player is being portrayed as the victim, but the only victims of the Julián saga are US. This is about dignity”. pic.twitter.com/TFcT0gULyS
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