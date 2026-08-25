Η απόλυτη σύμπτωση του Εμπαπέ με τον Ρονάλντο και η «συνταγή» Μουρίνιο

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Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για τη σεζόν 2026-2027 με τον Ζοσέ Μουρίνιο ξανά στον πάγκο της και το σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω από τον Κιλιάν Εμπαπέ θυμίζει… ανατριχιαστικά τα πρώτα βήματα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».Όπως αποκάλυψε η ισπανική «Defensa Central», η διαδρομή του Γάλλου σταρ στη Μαδρίτη ακολουθεί μέχρι κεραίας το «μονοπάτι» του Πορτογάλου θρύλου. Στις πρώτες δύο σεζόν του στη Ρεάλ, ο Εμπαπέ πανηγύρισε μόνο το UEFA Super Cup και το Διηπειρωτικό Κύπελλο, βλέποντας τη La Liga και το Champions League να του ξεφεύγουν. Ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και με τον Ρονάλντο τις περιόδους 2009-10 και 2010-11!Η τρομερή σύμπτωση στα νούμεραΤα ατομικά επιτεύγματα του 27χρονου επιθετικού είναι εξωπραγματικά, όμως η ομοιότητα με τον CR7 «τρομάζει»:86 γκολ: Ο Εμπαπέ συμπλήρωσε ακριβώς 86 τέρματα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλείσιμο της δεύτερης χρονιάς του, τον ακριβή αριθμό που είχε φτάσει και ο Ρονάλντο στο αντίστοιχο σημείο της καριέρας του στη Μαδρίτη.Back-to-back «Pichichi»: Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη La Liga και στις δύο πρώτες σεζόν του (με 25 γκολ τη σεζόν 2025-26), πιστοποιώντας την εκτελεστική του δεινότητα.Ο παράγοντας Μουρίνιο και το ξέσπασμα του 3ου χρόνουΗ μεγάλη καμπή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ήρθε την 3η του σεζόν (2011-12), όταν υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο κατέκτησε το ιστορικό «πρωτάθλημα των ρεκόρ». Τώρα, ο «Special One» επιστρέφει στη Μαδρίτη και ποντάρει τα πάντα στον Εμπαπέ για να επαναλάβει το ίδιο θαύμα.Ο Πορτογάλος τεχνικός εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Γάλλο σταρ, χαρακτηρίζοντάς τον παίκτη «εξαιρετικού επιπέδου» και εξαίροντας την απόφασή του να επιστρέψει νωρίτερα από την άδεια προετοιμασίας. Με την πίεση να χτυπάει κόκκινο, ο Εμπαπέ καλείται πλέον να μετατρέψει τα μυθικά ατομικά του νούμερα σε μεγάλους τίτλους, σφραγίζοντας τη δική του εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης.