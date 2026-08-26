Μεταγραφική επίθεση από τον Ολυμπιακό: Κλείνει Βάργκας, προχωράει και για Αλβαρες
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Ολυμπιακός Ρούμπεν Βάργκας

Μεταγραφική επίθεση από τον Ολυμπιακό: Κλείνει Βάργκας, προχωράει και για Αλβαρες

Οι Πειραιώτες, δεν περιορίζονται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και συνεχίζουν να εξετάζουν και άλλες επιλογές από τη μεταγραφική τους λίστα

Μεταγραφική επίθεση από τον Ολυμπιακό: Κλείνει Βάργκας, προχωράει και για Αλβαρες
UPD:
Ξεκαθαρίζει το τοπίο και η μεταγραφική «επίθεση» από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κινείται δυναμικά για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν 16 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Ρούμπεν Βάργκας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι ολοκληρωμένο, παρά το θετικό κλίμα στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τον Εντσον Αλβάρες και τη Γουέστ Χαμ, με στόχο την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Μεξικού.

Οι Πειραιώτες, πάντως, δεν περιορίζονται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και συνεχίζουν να εξετάζουν και άλλες επιλογές από τη μεταγραφική τους λίστα.
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