Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος του Προαστιακού λόγω πυρκαγιάς
Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος του Προαστιακού λόγω πυρκαγιάς
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου
Διεκόπη από τις 09:36 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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