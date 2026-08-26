Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος του Προαστιακού λόγω πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Προαστιακός Πυρκαγιά

Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος του Προαστιακού λόγω πυρκαγιάς

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου

Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος του Προαστιακού λόγω πυρκαγιάς
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Διεκόπη από τις 09:36 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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