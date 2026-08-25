Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας: Θα είναι ματς υψηλής έντασης, διαθέσιμος ο Κοϊτά
Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας: Θα είναι ματς υψηλής έντασης, διαθέσιμος ο Κοϊτά
Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε για το σπουδαίο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, που θα κρίνει την είσοδο στη League Phase του Champions League
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν το συζητά, η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη μεγάλη ρεβάνς με την Λέφσκι, μετά το 0-0 στη Σόφια.
Η Ένωση υποδέχεται αύριο (26/8, 22:00) την ομάδα από τη Βουλγαρία και βρίσκεται μια νίκη μακριά από τη League Phase του Champions League.
«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα ματς πριν το Champions League θα του λέγαμε “είσαι τρελός;”. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και τις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ματς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε τη νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας» είπε αρχικά ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.
Για το πως έχει προετοιμάσει την αναμέτρηση πνευματικά: «Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Έντεκα εναντίον έντεκα. Αυτό είναι. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό. Αλλά είναι ένα ματς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
Αναμένω μια υπέροχη βραδιά, ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους».
Για το ρόστερ της ΑΕΚ: «Είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Πάμε για το αυριανό ματς. Έχουμε ένα σημαντικό ματς στην έδρα μας. Θα έρθουν κι άλλα αργότερα μέσα στη σεζόν.
Η αυριανή αναμέτρηση είναι ιδιαίτερη και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι εκεί. Όλα τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια ώθηση και ενέργεια στους παίκτες. Τα μεγάλα ματς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική. Βοηθούν πολύ αν τα πας καλά».
Για το αν η ΑΕΚ θα είναι πιο έτοιμη για να βγάλει τη Λέφσκι από το πλάνο της: «Παίξαμε στο γήπεδό τους, σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό είναι θετικό για μας. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε το ματς φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Έχουμε απέναντί μας έναν σοβαρό αντίπαλο που είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
Πρέπει να βρούμε τρόπο να μην είναι τόσο σταθεροί ως συνήθως. Δεν θέλω να αναλύσω τον πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας και να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία».
Αν θα είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά: «Όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι».
Στρακόσα: «Το όνειρο κάθε παίκτη είναι να παίξει στο Champions League»
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Θωμάς Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Όχι για την ψυχολογία. Το όνειρο του κάθε παίκτη είναι να παίξει στο Champions League, ειδικά σε αυτή την έδρα. Όλοι θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο ανώτερο επίπεδο. Πιστεύω στην ομάδα μου, έχουμε προετοιμαστεί, θα είναι δύσκολο, αλλά ελπίζω να έχει αίσιο τέλος όπως πέρυσι με τις θυσίες που έχουμε κάνει».
Για την πίεση και αν είναι ίδια με πέρυσι: «Το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν σε μια μεγάλη ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Είναι λογικό να υπάρχει. Ξέρουμε ότι θέλουμε να περάσουμε, πρέπει να το αποδείξουμε. Το επίπεδο στο Champions League είναι ανώτερο, θα έχουμε τον κόσμος στο πλευρό μας και ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος».
Για το πως το ζουν στα αποδυτήρια: «Ανυπομονησία. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Περιμένουμε να έρθει η ώρα του αγώνα. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο».
Η Ένωση υποδέχεται αύριο (26/8, 22:00) την ομάδα από τη Βουλγαρία και βρίσκεται μια νίκη μακριά από τη League Phase του Champions League.
«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα ματς πριν το Champions League θα του λέγαμε “είσαι τρελός;”. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και τις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ματς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε τη νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας» είπε αρχικά ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.
Για το πως έχει προετοιμάσει την αναμέτρηση πνευματικά: «Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Έντεκα εναντίον έντεκα. Αυτό είναι. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό. Αλλά είναι ένα ματς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.
Αναμένω μια υπέροχη βραδιά, ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους».
Για το ρόστερ της ΑΕΚ: «Είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Πάμε για το αυριανό ματς. Έχουμε ένα σημαντικό ματς στην έδρα μας. Θα έρθουν κι άλλα αργότερα μέσα στη σεζόν.
Η αυριανή αναμέτρηση είναι ιδιαίτερη και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι εκεί. Όλα τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια ώθηση και ενέργεια στους παίκτες. Τα μεγάλα ματς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική. Βοηθούν πολύ αν τα πας καλά».
Για το αν η ΑΕΚ θα είναι πιο έτοιμη για να βγάλει τη Λέφσκι από το πλάνο της: «Παίξαμε στο γήπεδό τους, σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό είναι θετικό για μας. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε το ματς φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Έχουμε απέναντί μας έναν σοβαρό αντίπαλο που είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
Πρέπει να βρούμε τρόπο να μην είναι τόσο σταθεροί ως συνήθως. Δεν θέλω να αναλύσω τον πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας και να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία».
Αν θα είναι διαθέσιμος ο Κοϊτά: «Όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι».
Στρακόσα: «Το όνειρο κάθε παίκτη είναι να παίξει στο Champions League»
Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου, ο Θωμάς Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Όχι για την ψυχολογία. Το όνειρο του κάθε παίκτη είναι να παίξει στο Champions League, ειδικά σε αυτή την έδρα. Όλοι θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο ανώτερο επίπεδο. Πιστεύω στην ομάδα μου, έχουμε προετοιμαστεί, θα είναι δύσκολο, αλλά ελπίζω να έχει αίσιο τέλος όπως πέρυσι με τις θυσίες που έχουμε κάνει».
Για την πίεση και αν είναι ίδια με πέρυσι: «Το άγχος και η πίεση πρέπει να υπάρχουν σε μια μεγάλη ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Είναι λογικό να υπάρχει. Ξέρουμε ότι θέλουμε να περάσουμε, πρέπει να το αποδείξουμε. Το επίπεδο στο Champions League είναι ανώτερο, θα έχουμε τον κόσμος στο πλευρό μας και ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό τέλος».
Για το πως το ζουν στα αποδυτήρια: «Ανυπομονησία. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Περιμένουμε να έρθει η ώρα του αγώνα. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο».
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