Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Γιαμπουσέλε: «Ομάδα υψηλού επιπέδου ο Παναθηναϊκός, θα μάθουμε και στους υπόλοιπους γαλλικά»
Γιαμπουσέλε: «Ομάδα υψηλού επιπέδου ο Παναθηναϊκός, θα μάθουμε και στους υπόλοιπους γαλλικά»
Ο Γάλλος ψηλός μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού και στάθηκε φυσικά και στη γαλλική παροικία που δημιουργήθηκε στην ομάδα
Ένα από το σπουδαιότερα αποκτήματα του καλοκαιριού είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος ψηλός μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού και στάθηκε φυσικά και στη γαλλική παροικία που δημιουργήθηκε στην ομάδα.
«Είναι ωραία εδώ. Περνάμε ευχάριστα εδώ στη δεύτερη μέρα μας, ακόμα μαθαίνουμε, δουλεύουμε. Αλλά συνεχίζουμε να τελειώσει η μέρα και να πάμε σπίτι μας», ανέφερε αρχικά.
Για το αν οι άλλοι παίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά: «Σίγουρα, ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά, θα μιλάμε γαλλικά σε πολλά δωμάτια. Πρέπει να κάνουμε και τους υπόλοιπους να μιλάνε γαλλικά. Είμαι Γάλλος, αλλά είμαι χαρούμενος που παίζω με τον φίλο μου, κάποιοι άλλοι μιλούν γαλλικά ακόμα και έχουμε μια σύνδεση».
Για τη σύγκριση Παναθηναϊκού και ΝΒΑ: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια υψηλού επιπέδου ομάδα, έχει οργάνωση υψηλού επιπέδου. Ερχόμαστε εδώ και έχουμε πρωινό και μεσημεριανό, μας προσφέρουν φαγητό, ιατρική περίθαλψη, το staff είναι δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε. Μια ομάδα υψηλού επιπέδου»
«Είναι ωραία εδώ. Περνάμε ευχάριστα εδώ στη δεύτερη μέρα μας, ακόμα μαθαίνουμε, δουλεύουμε. Αλλά συνεχίζουμε να τελειώσει η μέρα και να πάμε σπίτι μας», ανέφερε αρχικά.
Για το αν οι άλλοι παίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά: «Σίγουρα, ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά, θα μιλάμε γαλλικά σε πολλά δωμάτια. Πρέπει να κάνουμε και τους υπόλοιπους να μιλάνε γαλλικά. Είμαι Γάλλος, αλλά είμαι χαρούμενος που παίζω με τον φίλο μου, κάποιοι άλλοι μιλούν γαλλικά ακόμα και έχουμε μια σύνδεση».
Για τη σύγκριση Παναθηναϊκού και ΝΒΑ: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια υψηλού επιπέδου ομάδα, έχει οργάνωση υψηλού επιπέδου. Ερχόμαστε εδώ και έχουμε πρωινό και μεσημεριανό, μας προσφέρουν φαγητό, ιατρική περίθαλψη, το staff είναι δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε. Μια ομάδα υψηλού επιπέδου»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα