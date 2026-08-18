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Ο αριθμός... έκπληξη που επέλεξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ
Ο αριθμός... έκπληξη που επέλεξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ
Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε τον αριθμό που θα φοράει ο διεθνής ποδοσφαιριστής
Σε ρυθμούς... Γιάννη Κωνσταντέλια κινούνται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ από χθες καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Βεστφαλών. Εκεί μάλιστα θα συναντήσει και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που έχει ανακοινωθεί από τους Γερμανούς εδώ και μερικές εβδομάδες..
Η ομάδα του Ντόρτμουντ ανακοίνωσε σήμερα τον αριθμό που θα φοράει ο διεθνής ποδοσφαιριστής και σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, στη Ντόρτμουντ θα αγωνίζεται με τον αριθμό «45».
Στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας είχε το «65», το οποίο άλλαξε για λίγο για το «7» και πέρυσι γύρισε ξανά στο «65». Στην Εθνική Ελλάδος είχε συνήθως το «18».
Να θυμίσουμε πως ο συμπατριώτης του, ο Καρέτσας έχει λάβει τον ίδιο αριθμό που έχει και στην Εθνική Ελλάδος, το «19».
Η ομάδα του Ντόρτμουντ ανακοίνωσε σήμερα τον αριθμό που θα φοράει ο διεθνής ποδοσφαιριστής και σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, στη Ντόρτμουντ θα αγωνίζεται με τον αριθμό «45».
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Στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας είχε το «65», το οποίο άλλαξε για λίγο για το «7» και πέρυσι γύρισε ξανά στο «65». Στην Εθνική Ελλάδος είχε συνήθως το «18».
Να θυμίσουμε πως ο συμπατριώτης του, ο Καρέτσας έχει λάβει τον ίδιο αριθμό που έχει και στην Εθνική Ελλάδος, το «19».
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