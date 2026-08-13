ΠΑΟΚ: Τα πάντα για το «μπαμ» με Μίροτιτς – Τι πραγματικά ισχύει για τη μεταγραφή
SPORTS

ΠΑΟΚ: Τα πάντα για το «μπαμ» με Μίροτιτς – Τι πραγματικά ισχύει για τη μεταγραφή

Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι και, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τις κινήσεις του

ΠΑΟΚ: Τα πάντα για το «μπαμ» με Μίροτιτς – Τι πραγματικά ισχύει για τη μεταγραφή
Στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν την αγορά για μία ακόμη προσθήκη που θα μπορούσε να προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο προσκήνιο βρίσκεται ένα όνομα που δεδομένα δεν περνά απαρατήρητο: ο Νίκολα Μίροτιτς.

Ο 35χρονος φόργουορντ αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει έντονα τους ανθρώπους του «Δικεφάλου», καθώς υπάρχει σκέψη για μια πραγματικά ηχηρή κίνηση στη θέση «4». Η παρουσία του Μίροτιτς στο EuroCup θα άλλαζε αυτομάτως τις ισορροπίες και θα έδινε στον ΠΑΟΚ έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Ο Μαυροβούνιος διεθνής βρίσκεται, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στη EuroLeague, όλα δείχνουν πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε ομάδα του EuroCup.

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