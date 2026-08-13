Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
ΠΑΟΚ: Τα πάντα για το «μπαμ» με Μίροτιτς – Τι πραγματικά ισχύει για τη μεταγραφή
ΠΑΟΚ: Τα πάντα για το «μπαμ» με Μίροτιτς – Τι πραγματικά ισχύει για τη μεταγραφή
Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη στο φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι και, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τις κινήσεις του
Στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν την αγορά για μία ακόμη προσθήκη που θα μπορούσε να προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στο προσκήνιο βρίσκεται ένα όνομα που δεδομένα δεν περνά απαρατήρητο: ο Νίκολα Μίροτιτς.
Ο 35χρονος φόργουορντ αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει έντονα τους ανθρώπους του «Δικεφάλου», καθώς υπάρχει σκέψη για μια πραγματικά ηχηρή κίνηση στη θέση «4». Η παρουσία του Μίροτιτς στο EuroCup θα άλλαζε αυτομάτως τις ισορροπίες και θα έδινε στον ΠΑΟΚ έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.
Ο Μαυροβούνιος διεθνής βρίσκεται, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στη EuroLeague, όλα δείχνουν πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε ομάδα του EuroCup.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Στο προσκήνιο βρίσκεται ένα όνομα που δεδομένα δεν περνά απαρατήρητο: ο Νίκολα Μίροτιτς.
Ο 35χρονος φόργουορντ αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει έντονα τους ανθρώπους του «Δικεφάλου», καθώς υπάρχει σκέψη για μια πραγματικά ηχηρή κίνηση στη θέση «4». Η παρουσία του Μίροτιτς στο EuroCup θα άλλαζε αυτομάτως τις ισορροπίες και θα έδινε στον ΠΑΟΚ έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.
Ο Μαυροβούνιος διεθνής βρίσκεται, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στη EuroLeague, όλα δείχνουν πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε ομάδα του EuroCup.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα