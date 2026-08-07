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Οι πρώτες δηλώσεις του Γιαννούλη για την επιστροφή του: «Θέλω να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ», βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιαννούλη για την επιστροφή του: «Θέλω να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ», βίντεο

Ο διεθνής αριστερός μπακ μίλησε για το γεγονός πως θα φορά και πάλι τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιαννούλη για την επιστροφή του: «Θέλω να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ», βίντεο
Ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και μίλησε για πρώτη φορά για το γεγονός πως θα φορά και πάλι τη φανέλα του. 

Ο διεθνής αριστερός μπακ μίλησε στο PAOK TV.  

Για τα συναισθήματα του: «Ναι όντως το είχα δει αυτό και έγινε πράξη η επιστροφή μου. Θα τα ξαναλέμε από εδώ και πέρα για αρκετό καιρό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω να παίζω με την ομάδα».

Για το πως βίωσε τις καλοκαιρινές διαπραγματεύσεις: «Σίγουρα ήταν μία μεγάλη διαδικασία που απαιτούσε χρόνο γιατί ήταν μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και είμαι εδώ».

Πόσο διαφορετικός είναι μετά από 5,5 χρόνια: «Είμαι πολύ διαφορετικός. Φέρνω πιο πολλή ηρεμία από ότι είχα τότε μέσα στο γήπεδο. Πιο πολλή εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό και σίγουρα τα ίδια τρεξίματα με τότε».

Πως νιώθει που θα έχεις πολλούς συμπαίκτες από την Εθνική: «Νιώθω υπέροχα για αυτό, που είναι πολλοί Έλληνες στα αποδυτήρια. Είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου. Οπότε αυτό ήταν έξτρα κίνητρο να έρθω και εγώ στην ομάδα και να πλαισιώσω αυτή την ελληνική παρέα».

Ποιοι είναι οι στόχοι: «Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Πρωτάθλημα, Κύπελλο, καλή πορεία στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε οτιδήποτε μπορούμε. Θέλω να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ».

Αν είναι αυτό το μεγαλύτερο κίνητρο: «Nαι, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελλο όπως είπα».

Αν περιέγραφε με μία λέξη την επιστροφή: «Επιμονή από όλες τις πλευρές. Από τη διοίκηση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, τη δική μου, οπότε ναι θα πω «επιμονή» σαν την πιο κατάλληλη λέξη».

Το μήνυμα του προς τον κόσμο: «Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά σας».

One On One: Δημήτρης Γιαννούλης - PAOK TV

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