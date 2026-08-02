Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Αθλητικές μεταδόσεις: Η ΑΕΚ απέναντι στη Σιντ-Τρούιντεν και πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο, τένις και WRC
Αθλητικές μεταδόσεις: Η ΑΕΚ απέναντι στη Σιντ-Τρούιντεν και πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο, τένις και WRC
Το τελευταίο φιλικό της Ένωσης πριν από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, τένις, μηχανοκίνητο αθλητισμό και μπάσκετ συνεχίζεται η αγωνιστική δράση της Κυριακής. Τα βλέμματα των Ελλήνων φιλάθλων στρέφονται στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ-Τρούιντεν, το οποίο αποτελεί το τελευταίο τεστ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στην Ευρώπη. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι ειδικές διαδρομές του Ράλι Φινλανδίας, οι αναμετρήσεις της Πρέμιερσιπ Σκωτίας, οι αγώνες των ATP και WTA τουρνουά, καθώς και η αναμέτρηση της Μπόκα Τζούνιορς με τη Νιούελς Ολντ Μπόις στην Αργεντινή.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
10:30: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS19
13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS20
15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν (Φιλικός Αγώνας)
16:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
18:30: COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)
20:30: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
21:30: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
21:30: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
23:00: Action 24 | Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
10:30: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS19
13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS20
15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν (Φιλικός Αγώνας)
16:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
18:30: COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)
20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)
20:30: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις
21:30: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον
21:30: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
23:00: Action 24 | Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)
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