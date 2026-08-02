Αθλητικές μεταδόσεις: Η ΑΕΚ απέναντι στη Σιντ-Τρούιντεν και πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο, τένις και WRC
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Αθλητικές μεταδόσεις ΑΕΚ Φιλικός αγώνας

Αθλητικές μεταδόσεις: Η ΑΕΚ απέναντι στη Σιντ-Τρούιντεν και πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο, τένις και WRC

Το τελευταίο φιλικό της Ένωσης πριν από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Αθλητικές μεταδόσεις: Η ΑΕΚ απέναντι στη Σιντ-Τρούιντεν και πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο, τένις και WRC
Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, τένις, μηχανοκίνητο αθλητισμό και μπάσκετ συνεχίζεται η αγωνιστική δράση της Κυριακής. Τα βλέμματα των Ελλήνων φιλάθλων στρέφονται στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ-Τρούιντεν, το οποίο αποτελεί το τελευταίο τεστ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στην Ευρώπη. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι ειδικές διαδρομές του Ράλι Φινλανδίας, οι αναμετρήσεις της Πρέμιερσιπ Σκωτίας, οι αγώνες των ATP και WTA τουρνουά, καθώς και η αναμέτρηση της Μπόκα Τζούνιορς με τη Νιούελς Ολντ Μπόις στην Αργεντινή.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
10:30: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS19

13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC Φινλανδία, SS20

15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – Σιντ-Τρούιντεν (Φιλικός Αγώνας)

16:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

18:30: COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ (WNBA Regular Season)

Κλείσιμο
20:30: Novasports Start | WTA 250 Μέμφις

21:30: Novasports 6HD | WTA 500 Ουάσινγκτον

21:30: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

23:00: Action 24 | Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς (Λίγκα Προφεσιονάλ Κλαουζούρα)

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