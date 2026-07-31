«Μπρα ντε φερ» ΠΑΟΚ – Μπαρτσελόνα για την υπογραφή παγκόσμιου πρωταθλητή

Στα «κάγκελα» βρίσκεται η ευρωπαϊκή αγορά του μπάσκετ μετά τις διοικητικές και οικονομικές αναταράξεις στη Βιλερμπάν, με τις επιπτώσεις να φτάνουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Βαρκελώνη