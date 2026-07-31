Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
«Μπρα ντε φερ» ΠΑΟΚ – Μπαρτσελόνα για την υπογραφή παγκόσμιου πρωταθλητή
«Μπρα ντε φερ» ΠΑΟΚ – Μπαρτσελόνα για την υπογραφή παγκόσμιου πρωταθλητή
Στα «κάγκελα» βρίσκεται η ευρωπαϊκή αγορά του μπάσκετ μετά τις διοικητικές και οικονομικές αναταράξεις στη Βιλερμπάν, με τις επιπτώσεις να φτάνουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Βαρκελώνη
Η αδυναμία του γαλλικού συλλόγου να εγγυηθεί τα συμφωνημένα συμβόλαια έχει ανοίξει την πόρτα της εξόδου για αρκετά πρωτοκλασάτα ονόματα, με τον Ντάνιελ Τάις να μετατρέπεται στο απόλυτο μήλον της έριδος για τον ΠΑΟΚ και τη Μπαρτσελόνα.
Το «μπάσιμο» των Ισπανών
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα επανεξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του 34χρονου Γερμανού σέντερ.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Το «μπάσιμο» των Ισπανών
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα επανεξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του 34χρονου Γερμανού σέντερ.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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