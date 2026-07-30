Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι λέει «ναι» στη διάλυση της Βιλερμπάν και βγαίνει μπροστά για Ντάνιελ Τάις
ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι λέει «ναι» στη διάλυση της Βιλερμπάν και βγαίνει μπροστά για Ντάνιελ Τάις
Αν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες οι περισσότεροι πίστευαν πως η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν θα ήταν η κορυφαία κίνηση του φετινού καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ, όλα δείχνουν πως στον «Δικέφαλο» δεν έχουν καμία διάθεση να σταματήσουν εκεί
Οι Θεσσαλονικείς συνεχίζουν να κινούνται με άκρα μυστικότητα στην αγορά, αναζητώντας ακόμη ένα όνομα πρώτης γραμμής, ικανό να προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και όπως φαίνεται, ο μεγάλος στόχος ακούει στο όνομα του Ντάνιελ Τάις.
Θέλει να ταράξει ξανά τα νερά
Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να πραγματοποιηθεί ακόμη μία μεταγραφή που θα ανεβάσει κατακόρυφα το επίπεδο του ρόστερ και θα στείλει μήνυμα πως η ομάδα δεν αρκείται απλώς σε μία ανταγωνιστική παρουσία, αλλά στοχεύει να πρωταγωνιστήσει.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Θέλει να ταράξει ξανά τα νερά
Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να πραγματοποιηθεί ακόμη μία μεταγραφή που θα ανεβάσει κατακόρυφα το επίπεδο του ρόστερ και θα στείλει μήνυμα πως η ομάδα δεν αρκείται απλώς σε μία ανταγωνιστική παρουσία, αλλά στοχεύει να πρωταγωνιστήσει.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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