ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι λέει «ναι» στη διάλυση της Βιλερμπάν και βγαίνει μπροστά για Ντάνιελ Τάις

Αν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες οι περισσότεροι πίστευαν πως η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν θα ήταν η κορυφαία κίνηση του φετινού καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ, όλα δείχνουν πως στον «Δικέφαλο» δεν έχουν καμία διάθεση να σταματήσουν εκεί